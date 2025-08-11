 Həftəsonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Həftəsonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

17:34 - Bu gün
Həftəsonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycanda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin həftəsonunadək davam edəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Azərbaycanın rayonlarında fasilələrlə qısamüddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Qazax-Gəncə, Balakən-Şəki, Quba-Qusar, Mərkəzi-Aran, Lənkəran-Astara, Dağlıq Şirvan bölgəsinin bəzi ərazilərində yağıntının intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eyni zamanda Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.

Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 12-dən 13-nə keçən gecə və səhər arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var.

Paylaş:
52

Aktual

Siyasət

XİN Azərbaycan və Ermənistan arasında paraflanmış sülh sazişinin mətnini yayıb

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı sərhədə hər hansı üçüncü tərəfin qüvvələrini yerləşdirməyəcəklər

Müsahibə

Nərmin Xankişiyevanın hekayəsi: “TikTok”dakı gülməli ailə dramlarından “Oskar” xəyalına uzanan yol - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Həftəsonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun qarşısına avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb

Sabahdan bu körpü 10 günlük bağlanacaq - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Planşet və Airfryer: Müasir evin ayrılmaz köməkçiləri

“Başqalarının yollarda düşdüyü faciələr ibrət deyil?” - Elşad Hacıyevdən qəzalarla bağlı təsirli paylaşım

Göyçayda zəlzələ olub - YENİLƏNİB

50 AZN-ə 30 gün ərzində uşağınız 12 yerdə əylənsin? Play10 ilə bu artıq mümkündür!

Son xəbərlər

Azərbaycan və Ermənistan keçmiş SSRİ dövründəki sərhədlərini tanıyacaqlar

Bu gün, 17:49

Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı sərhədə hər hansı üçüncü tərəfin qüvvələrini yerləşdirməyəcəklər

Bu gün, 17:44

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:41

Azərbaycan və Ermənistan itkin düşmüş şəxslərlə əlaqədar görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirib

Bu gün, 17:36

Həftəsonunadək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:34

XİN Azərbaycan və Ermənistan arasında paraflanmış sülh sazişinin mətnini yayıb

Bu gün, 17:31

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun qarşısına avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 17:07

Sabahdan bu körpü 10 günlük bağlanacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:52

Samuxda istifadəyə yararsız pestisid zərərsizləşdiriləcək

Bu gün, 16:49

Nərmin Xankişiyevanın hekayəsi: “TikTok”dakı gülməli ailə dramlarından “Oskar” xəyalına uzanan yol - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:41

Xocavənd, Ağdərə və Zəngilandakı yanğınların söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 16:15

“mygov” platformasına yeni məlumatlar inteqrasiya olunub

Bu gün, 15:28

Rezidenturaya qəbul imtahanının II mərhələsinin nəticələri elan olunub

Bu gün, 15:27

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər

Bu gün, 15:23

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Bu gün, 14:56

Qusarda bacı-qardaş baltalanıb

Bu gün, 14:42

ABŞ-da evə düşən göy daşının Yer kürəsindən daha qədim olduğu müəyyən edilib

Bu gün, 14:35

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:17

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:10

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 13:44
Bütün xəbərlər