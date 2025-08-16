 Bakıda maşının şüşəsini qəsdən sındıran şəxs saxlanıldı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakıda maşının şüşəsini qəsdən sındıran şəxs saxlanıldı - VİDEO

14:28 - Bu gün
Bakıda maşının şüşəsini qəsdən sındıran şəxs saxlanıldı - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə naməlum şəxsin paytaxtın Nizami rayonu ərazisində “KİA” markalı avtomobilin şüşəsini sındırması ilə bağlı yayılan görüntülər polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb.

DİN-in mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Nizami RPİ 24-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə əmlakı qəsdən məhv etmədə şübhəli bilinən 40 yaşlı Azad Zamanov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Onun barəsində toplanan material hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib və A.Zamanov 1 ay müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.

Paylaş:
94

Aktual

Rəsmi

Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Siyasət

Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

Cəmiyyət

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Şəmkirdə ev yanıb

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Balakəndə faciə, camış sahibini öldürüb

Redaktorun seçimi

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Xidmət haqqına görə liftə qadağa ola bilməz - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Metroda doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Bu gün, 18:03

Şəmkirdə ev yanıb

Bu gün, 17:43

Bu gün Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür

Bu gün, 17:20

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Bu gün, 16:59

Balakəndə faciə, camış sahibini öldürüb

Bu gün, 16:37

Yazıçı Vidadi Babanlı dünyasını dəyişib

Bu gün, 16:19

Aeroport şosesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 15:25

Cəlilabadda 62 yaşlı qadının qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:02

Ağsuda narkotik istifadəçisi olan sürücü həbs olunub

Bu gün, 14:39

Bakıda maşının şüşəsini qəsdən sındıran şəxs saxlanıldı - VİDEO

Bu gün, 14:28

DYP hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 14:12

Bakıda psixoloq estetik əməliyyatın qurbanı olub

Bu gün, 13:55

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Bu gün, 13:30

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:25

Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 13:05

DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib

Bu gün, 12:36

“Universitetə qəbul önəmlidir, amma gənclərimizdən daha vacib deyil” - Ceyhun Məmmədov

Bu gün, 12:30

Azərbaycan Ordusunun aviasiya bölmələri təlim-məşq uçuşları keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:25

Bülbülə qəsəbəsində qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Bu gün, 12:17
Bütün xəbərlər