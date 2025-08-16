Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI
Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) bir qrup hərbi qulluqçuları təltif edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Azərbaycan dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə DSX-nin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
Sadıqov Rəşad Heydər oğlu – general-leytenant
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Xəlilov Abbas Sultan oğlu – general-leytenant
Qocayev Bağır İbrahim oğlu – polkovnik
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Bağırov Ramin Sabir oğlu – general-mayor
Qiyasov Abbas Hüseyn oğlu – kontr-admiral
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Məmmədov Araz Məmməd oğlu – general-leytenant
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Zeynalov Zaur Ağaqardaş oğlu – general-mayor
Cəlilov Namiq Mahmud oğlu – polkovnik
İbrahimov Orxan Kamran oğlu – polkovnik
Qəmxarov Müşviq Əlican oğlu – polkovnik
Salmanov Tərlan Süleyman oğlu – polkovnik
Hacıyev Baxtiyar Vahid oğlu – polkovnik-leytenant
Heydərov Fuad Fərman oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Allahverdi Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Əsgər Qadir oğlu – polkovnik-leytenant
Təhməzov Zaur Nizaməddin oğlu – polkovnik-leytenant
Sadıqova Nuranə Qədir qızı – kapitan
“İgidliyə görə” medalı ilə
Pirizadə Müzəffər Ələsgər oğlu – general-leytenant
Məlikov Vüqar Səfər oğlu – polkovnik
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Ağalarov Kərəm Məzahir oğlu – ədliyyə polkovniki
Əsgərov Akif Allabağış oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Məmmədov Azər Yaşar oğlu – polkovnik
Abbasov Ceyhun Sabir oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Xəzər İsa oğlu – polkovnik-leytenant
Həsənov Rüfət Hüseynqulu oğlu – polkovnik-leytenant
Xəlilov Seymur Natiq oğlu – polkovnik-leytenant
Qocayev Zaman Hamlet oğlu – polkovnik-leytenant
Rüstəmov Rəşad Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant
Salmanov Nihad Hüseynəli oğlu – polkovnik-leytenant
Yusifov Nazim Məhərrəm oğlu – polkovnik-leytenant
Abbasov Xalid Xeybər oğlu – mayor
Abbaszadə Təbriz Habil oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Abdullayev Bəhruz Yusif oğlu – mayor
Əliyev Əsəd İmanverdi oğlu – mayor
Hacıyev Elçin Həsən oğlu – mayor
Həsənov Seymur Sabit oğlu – mayor
Qardaşova Tahirə Pərviz qızı – mayor
Qasımov Kamran Telman oğlu – mayor
Quliyev Ramin Yaşar oğlu – mayor
Qurbanlı Süleyman Xalid oğlu – mayor
Mirzəyev Kamil Kazım oğlu – mayor
Zamanov Arif Allahverdi oğlu – mayor
Zəkiyev Əli Müstəcəb oğlu – mayor
Cahangirov Elşən Qiyas oğlu – kapitan
Cəfərli Xətai Aydın oğlu – kapitan-leytenant
Əliyev Amil Famil oğlu – kapitan
Əliyev Elmin Yaşar oğlu – kapitan
Əliyev Sərxan Qabil oğlu – kapitan
Əskərli Ravid Allahyar oğlu – kapitan
Qaffarov Rəhman Elman oğlu – kapitan
Mehdizadə Xəyyam Niyazi oğlu – kapitan
Məmmədov Qiyas Nəcəf oğlu – kapitan
Məmmədov Mahir Nurəddin oğlu – kapitan
Nəhmətov Nahid Faiq oğlu – kapitan
Rəcov Cəfər Əliheydər oğlu – kapitan
Sadıqov Turqay Natiq oğlu – kapitan
Şahbazov Səadət Fətəli oğlu – kapitan
Əzizbəyli Uğur Qılman oğlu – baş leytenant
Həmidov Fuad Odlar oğlu – baş leytenant
Kərimov Taryel Abbasqulu oğlu – baş leytenant
Aslanov İlkin İlham oğlu – ehtiyatda olan leytenant
Əhmədli İmran Rəfail oğlu – baş gizir
Həsənova Təranə Hüseyn qızı – baş gizir
İsmayılova Zeynəb Paşa qızı – baş gizir
Mahmudlu Haldun Şahin oğlu – baş gizir
Rüstəmova Fəridə Nüsrət qızı – baş gizir
Şirinov Əbdüləli Zakir oğlu – baş miçman
Bağırov Əlislam Surxay oğlu – gizir
Həsənov Vüqar Fazil oğlu – gizir.