 Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

13:30 - Bu gün
Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Şamaxı rayonunun Muğanlı kəndində 2010-cu il təvəllüdlü yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilməsi barədə məlumat daxil olub.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, polis tərəfindən mərasimin qarşısı alınıb və hər iki tərəfin valideynləri ərazi üzrə polis orqanına dəvət olunub.

Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb və qanunvericiliyin tələbləri izah edilib. Yeniyetmənin atası barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 189-1-ci (on altı yaşına çatmayan şəxs barəsində evliliyə dair sövdələşməyə daxil olma) maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq məsuliyyətə cəlb edilib.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Siyasət

Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

Cəmiyyət

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Şəmkirdə ev yanıb

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Balakəndə faciə, camış sahibini öldürüb

Redaktorun seçimi

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Samuxda istifadəyə yararsız pestisid zərərsizləşdiriləcək

Hərbi Dəniz Qüvvələrində döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib - VİDEO

Metroda doğulan körpə və anası xəstəxanadan evə buraxılıb

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Bu gün, 18:03

Şəmkirdə ev yanıb

Bu gün, 17:43

Bu gün Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür

Bu gün, 17:20

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Bu gün, 16:59

Balakəndə faciə, camış sahibini öldürüb

Bu gün, 16:37

Yazıçı Vidadi Babanlı dünyasını dəyişib

Bu gün, 16:19

Aeroport şosesində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 15:25

Cəlilabadda 62 yaşlı qadının qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:02

Ağsuda narkotik istifadəçisi olan sürücü həbs olunub

Bu gün, 14:39

Bakıda maşının şüşəsini qəsdən sındıran şəxs saxlanıldı - VİDEO

Bu gün, 14:28

DYP hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 14:12

Bakıda psixoloq estetik əməliyyatın qurbanı olub

Bu gün, 13:55

Şamaxıda 15 yaşlı yeniyetmə qıza nişan mərasimi keçirilib

Bu gün, 13:30

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:25

Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 13:05

DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib

Bu gün, 12:36

“Universitetə qəbul önəmlidir, amma gənclərimizdən daha vacib deyil” - Ceyhun Məmmədov

Bu gün, 12:30

Azərbaycan Ordusunun aviasiya bölmələri təlim-məşq uçuşları keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:25

Bülbülə qəsəbəsində qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Bu gün, 12:17
Bütün xəbərlər