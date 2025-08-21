 Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Qafar Ağayev13:50 - Bu gün
Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Gəncə şəhərində ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət mühafizəsinə götürülmüş Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının (Alban məbədi) mühafizə zonasında qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı qeydə alınıb.

Bu barədə 1news.az-a Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bir müddət əvvəl abidənin ətrafı dəmir materialdan hazırlanmış hasarla əhatə olunmuş, görülən tədbirlər nəticəsində həmin hasar sökülmüşdü. Lakin ötən gün mühafizə zonasında mişar daşından yeni hasarın tikilməsinə cəhd göstərilib. Bu gün səhər saatlarında qanunsuz tikinti sökülüb, işləri aparan şəxslərə isə xəbərdarlıq edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Respublikasının abidələrin qorunması ilə bağlı qanunvericiliyinin pozulması cinayət, inzibati, intizam və mülki məsuliyyət yaradır.

Abidənin mühafizəsinin təmin olunması, onun orijinallığının və tarixi dəyərinin qorunması istiqamətində birgə tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət olunub.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Cəmiyyət

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Rəsmi

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış ...

Siyasət

İlham Əliyev: Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunu tam müasirləşdirəcəyik

Cəmiyyət

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

“Aztelekom”: İnternet xidmətimizdə hər hansı nasazlıq və ya kəsintilər müşahidə olunmur

İmişlidə yararsız və qadağan olunmuş pestisidlər xüsusi poliqona daşınıb

BDYPİ moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdikləri qayda pozuntularını açıqlayıb

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Yerli pivəmiz “Xırdalan Premium Draft” beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəlilabadda 62 yaşlı qadının qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

Bu gün, 16:52

“Aztelekom”: İnternet xidmətimizdə hər hansı nasazlıq və ya kəsintilər müşahidə olunmur

Bu gün, 16:39

İmişlidə yararsız və qadağan olunmuş pestisidlər xüsusi poliqona daşınıb

Bu gün, 16:08

BDYPİ moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdikləri qayda pozuntularını açıqlayıb

Bu gün, 16:06

Məhkəmə Rəqsanə İsmayılova ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 15:40

Kəlbəcərdə də kanat yolu olacaq

Bu gün, 15:22

Pakistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib

Bu gün, 15:15

Kamran Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı katibini qəbul edib

Bu gün, 15:13

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Bu gün, 15:12

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:06

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olublar

Bu gün, 13:56

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:50

Kəlbəcərin Vəng kəndində “Aşağı Vəng”, “Nadirxanlı” və “Çaykənd” kiçik su elektrik stansiyalarının açılışı olub

Bu gün, 13:34

İlham Əliyev: Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunu tam müasirləşdirəcəyik

Bu gün, 13:24

Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 13:11

“Əminəm ki, siz burada rahat yaşayacaqsınız”

Bu gün, 12:53

Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:47

MN: Pirəkəşküldə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 12:43

Birbank Biznes-də dostluq qazandırır

Bu gün, 12:24
Bütün xəbərlər