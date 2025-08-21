 Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

Qafar Ağayev09:00 - Bu gün
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda:

1. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

