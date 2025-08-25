 FHN: Ötən həftə 692 yanğına çıxış olub - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

FHN: Ötən həftə 692 yanğına çıxış olub - VİDEO

Qafar Ağayev10:13 - Bu gün
FHN: Ötən həftə 692 yanğına çıxış olub - VİDEO

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, “112” qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 692 yanğına çıxış, 48 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 2 avtonəqliyyat qəzası və 1 intihara cəhd faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 11-i azyaşlı olmaqla 57 nəfər xilas edilib, 13 nəfər xəsarət alıb, 8 nəfər təxliyə olunub, 10 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Paylaş:
65

Aktual

Cəmiyyət

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

Cəmiyyət

Medianın İnkişafı Agentliyində Rumıniya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib - FOTO

Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

HDQ-də dalğıc kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Azərbaycanda buzlaqların sahəsində azalma, ərimə prosesi sürətlənib - FOTO

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Aşağı Güzdəkdə boya zavodunda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Quba-Xınalıq yolunda yeni körpünün inşası yekunlaşmaq üzrədir - FOTO

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Son xəbərlər

Medianın İnkişafı Agentliyində Rumıniya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:42

Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:27

HDQ-də dalğıc kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:05

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:54

Bu gün Xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür

Bu gün, 16:42

Milli Məclisdə Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə olunub

Bu gün, 16:35

58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək

Bu gün, 16:16

Azərbaycanda buzlaqların sahəsində azalma, ərimə prosesi sürətlənib - FOTO

Bu gün, 16:15

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Bu gün, 16:08

Ağdərənin bəzi ərazilərində yeni yanğınlar başlayıb

Bu gün, 16:03

Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:52

İşə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi başlayıb

Bu gün, 15:29

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

Bu gün, 15:24

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Baş prokuror Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonlarında olub

Bu gün, 14:29

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan üçtərəfli tərəfdaşlıq mərhələsinə keçir”

Bu gün, 14:19

“Qarabağ” – “Ferentsvaroş” oyununu fransız hakim idarə edəcək

Bu gün, 14:07

Binəqədidə qaz xətti zədələnib, bəzi qəsəbələr qazsız qalıb

Bu gün, 13:29

Deputat: Mehriban Əliyevanın irəli sürdüyü təşəbbüslər Azərbaycan dövlətinin milli gücünü artırıb

Bu gün, 13:04

Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsinin 84 %-i tamamlanıb

Bu gün, 12:51
Bütün xəbərlər