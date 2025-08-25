 Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 66 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 66 nəfər saxlanılıb

11:08 - Bu gün
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 66 nəfər saxlanılıb

Avqustun 23-də və 24-də ölkə ərazisində qeydə alınan 64, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 2 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 63, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 35 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 16, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 16 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 66 nəfər saxlanılıb.

Bundan başqa, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 12 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə, dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər isə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Paylaş:
74

Aktual

Cəmiyyət

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

“Rəqəmsal dövlət maliyyəsi” informasiya sistemi yaradılır

Cəmiyyət

Medianın İnkişafı Agentliyində Rumıniya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib - FOTO

Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

HDQ-də dalğıc kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Azərbaycanda buzlaqların sahəsində azalma, ərimə prosesi sürətlənib - FOTO

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Azərbaycanda internetdə baş verən problemin səbəbi açıqlandı

Bakının daha bir küçəsinin piyadalaşdırılmasına başlanılır

Səbaildə 10 kq marixuana aşkarlanıb

Son xəbərlər

Medianın İnkişafı Agentliyində Rumıniya Respublikasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:42

Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:27

HDQ-də dalğıc kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:05

Ceyhun Bayramov Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:54

Bu gün Xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür

Bu gün, 16:42

Milli Məclisdə Azərbaycan-Rumıniya parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə olunub

Bu gün, 16:35

58 ildən sonra bir ilk: Suriya Prezidenti Şara BMT-də çıxış edəcək

Bu gün, 16:16

Azərbaycanda buzlaqların sahəsində azalma, ərimə prosesi sürətlənib - FOTO

Bu gün, 16:15

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Bu gün, 16:08

Ağdərənin bəzi ərazilərində yeni yanğınlar başlayıb

Bu gün, 16:03

Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:52

İşə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi başlayıb

Bu gün, 15:29

Fəxrəddin Manafovdan Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: gördüyünüz işlər göz qabağındadır

Bu gün, 15:24

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Baş prokuror Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonlarında olub

Bu gün, 14:29

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan üçtərəfli tərəfdaşlıq mərhələsinə keçir”

Bu gün, 14:19

“Qarabağ” – “Ferentsvaroş” oyununu fransız hakim idarə edəcək

Bu gün, 14:07

Binəqədidə qaz xətti zədələnib, bəzi qəsəbələr qazsız qalıb

Bu gün, 13:29

Deputat: Mehriban Əliyevanın irəli sürdüyü təşəbbüslər Azərbaycan dövlətinin milli gücünü artırıb

Bu gün, 13:04

Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsinin 84 %-i tamamlanıb

Bu gün, 12:51
Bütün xəbərlər