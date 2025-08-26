 Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Qafar Ağayev17:39 - Bu gün
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında imzalanmış “Hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında” müqavilə çərçivəsində Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun (ƏÜO) hərbi qulluqçularından ibarət növbəti heyət “Dağ komando kursu”nda iştirak etmək üçün qardaş ölkənin İsparta şəhərinə yola düşüb.

Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Dağ Komando Məktəbi və Təlim Mərkəzi Komandanlığında keçiriləcək kursda dinləyicilərə sutkanın istənilən vaxtı və müxtəlif şəraitdə müasir döyüşaparma üsulları, həmçinin yeni texnologiyaların imkanları öyrədiləcək.

Qeyd edək ki, keçirilən kursun əsas məqsədi komando bölmələrinin döyüş vərdişlərinin artırılması və şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin daha da yüksəldilməsidir.

Paylaş:
46

Aktual

Siyasət

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Siyasət

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Cəmiyyət

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Cəmiyyət

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Cəmiyyət

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Bakının daha bir küçəsinin piyadalaşdırılmasına başlanılır

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Sabah Bakının bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

Son xəbərlər

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Bu gün, 17:54

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bu gün, 17:51

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Bu gün, 17:39

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Bu gün, 17:39

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Bu gün, 17:32

Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Bu gün, 17:30

Mehriban Əliyeva ailə üzvlərinin əhatəsində - FOTO

Bu gün, 17:26

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Bu gün, 17:15

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Bu gün, 17:12

Əli Əsədov: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərlər Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin iştirakı və imzası ilə rəsmiləşdirildi

Bu gün, 17:01

Məktəblərdə müəllimlərin sayı azalıb

Bu gün, 16:58

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeri rəhbər şəxslər təyin olunub

Bu gün, 16:19

Ağstafada meşə sahəsində yanğın başlayıb

Bu gün, 16:14

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:53

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Bu gün, 15:51

Lisey və gimnaziyalarda II mərhələ seçimlərinə start verilir

Bu gün, 15:10

Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınların söndürülməsinə aviasiya qüvvələri cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 14:23

Bu gün Xalq artisti Həsən Məmmədovun anım günüdür

Bu gün, 14:02

BMT, Qəzzada daimi atəşkəs çağırışı edib

Bu gün, 13:28

Milli Müdafiə Universiteti tələbə qəbulu elan edir

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər