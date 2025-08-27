 Masallıda 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb | 1news.az | Xəbərlər
Masallıda 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

10:25 - Bu gün
Masallıda 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

Masallı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Görülən tədbirlər nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş 46 yaşlı Eldəniz Abdullayev saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan 1news.az-a verilən məlumata görə, ondan ümumilikdə 4 kiloqram heroin, tiryək və marixuana aşkarlanıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Araşdırma aparılır.

32

