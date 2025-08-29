 Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

Qafar Ağayev16:02 - Bu gün
Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov avqustun 28 və 29-da Xaçmaz Rayon Polis Şöbəsində vətəndaş qəbulu keçirib.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, polis şöbəsinin inzibati binasında Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən, Xızı və digər rayonlardan gələn 409 vətəndaşın müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətləri dinlənilib.

Nazir onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin əksəriyyətinin yerində həlli ilə bağlı tədbirlər görülüb.

Səfər çərçivəsində general-polkovnik V.Eyvazov polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclərin sıra baxışını keçirib.

Vətən müharibəsinin 27 iştirakçısının da qatıldığı sıra baxışında xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 335 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

