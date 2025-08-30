Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Respublikasını 30 Avqust Zəfər Bayramı münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə o özünün “X” hesabında paylaşım edib.
“30 Avqust – Zəfər Bayramı münasibətilə qardaş Türkiyə xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm! Türkiyənin milli iradəsinin və birlik ruhunun ən böyük təntənəsi olan bu zəfər dünya tarixinin şanlı səhifələrindəndir. Zəfərlərin və uğurların daimi olsun Türkiyə! Bayramınız mübarək!” - Azərbaycan XİN rəhbəri qeyd edib.
Diqqətə çatdıraq ki, 1922-ci ilin 30 avqustunda Dumlupınarda Mustafa Kamal Atatürkün baş komandanlığı altında qazanılan qələbə Türkiyədə Zəfər Bayramı kimi qeyd olunur.
