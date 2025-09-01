 Epizootik vəziyyətlə bağlı tətbiq edilmiş bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Epizootik vəziyyətlə bağlı tətbiq edilmiş bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

Qafar Ağayev17:55 - 01 / 09 / 2025
Epizootik vəziyyətlə bağlı tətbiq edilmiş bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (ÜHST) rəsmi məlumatlarına əsasən, Bolqarıstanın Pazarcik, Haskovo, Veliko-Tarnovo, Dobriç, Kırcali vilayətlərində yüksək patogen quş qripi xəstəliyi, Avstriya ərazisində isə qeydə alınmış iribuynuzlu heyvanların infeksion rinotraxeit xəstəliyi aradan qaldırılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, həmin ərazilərdə ÜHST-nin “Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi”nə əsasən, xəstəliyin ləğv edilməsindən sonra gözləmə müddəti başa çatıb və epizootik sağlamlıq statusu bərpa olunub.

Bununla əlaqədar, respublika ərazisinin həmin yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə AQTA tərəfindən tətbiq edilmiş məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb.

Eyni zamanda, müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.

Paylaş:
98

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Cəmiyyət

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Siyasət

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

Cəmiyyət

Formula 1-ə görə dərslər sentyabrın 21-i başlayacaq? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Epizootik vəziyyətlə bağlı tətbiq edilmiş bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

MİDA kreditinə ilkin razılıq üçün banka gəlməyə ehtiyac qalmadı!

Abşeronda polis əməliyyatlar keçirib, 5 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

“La Vie en Rose” 40 illik yubileyini üslubla qeyd edir - FOTO - VİDEO

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

“Zeta Group” – “LEGO”-nun Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq “BWT Alpine F1® LEGO” avtomobilini Bakıya gətirdi

Bakıda mənzildə partlayış olub - Yaralı var - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Epizootik vəziyyətlə bağlı tətbiq edilmiş bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

01 / 09 / 2025, 17:55

200-dən çox sahibkarın iştirakı ilə görüşlər keçirilib - FOTO

01 / 09 / 2025, 17:43

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

01 / 09 / 2025, 17:19

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

01 / 09 / 2025, 17:16

MİDA kreditinə ilkin razılıq üçün banka gəlməyə ehtiyac qalmadı!

01 / 09 / 2025, 16:55

Abşeronda polis əməliyyatlar keçirib, 5 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

01 / 09 / 2025, 16:46

Azercell qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

01 / 09 / 2025, 16:28

Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

01 / 09 / 2025, 16:17

İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

01 / 09 / 2025, 16:02

ETSN: Bəzi meşələrdə yaşıllıqlara ziyan vuran zərərvericilər yayılıb

01 / 09 / 2025, 15:57

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

01 / 09 / 2025, 15:34

Rezidenturanın boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilir

01 / 09 / 2025, 15:27

Dövlət Başçısı: Azərbaycan-Çin əlaqələri son iki ildə keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib

01 / 09 / 2025, 15:14

Prezident: Azərbaycan Çinin qlobal inkişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəbbüslərini dəstəkləyib

01 / 09 / 2025, 15:07

Leyla Əliyeva “Tut Əlimdən” Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub - FOTO

01 / 09 / 2025, 14:42

Bulvarda dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən qadın xilas edilib - VİDEO

01 / 09 / 2025, 14:29

Formula 1-ə görə dərslər sentyabrın 21-i başlayacaq? - AÇIQLAMA

01 / 09 / 2025, 14:14

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

01 / 09 / 2025, 14:11

Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib

01 / 09 / 2025, 13:48

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

01 / 09 / 2025, 13:24
Bütün xəbərlər