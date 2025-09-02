 Belçikadakı kitabxanalara Azərbaycanla bağlı kitablar veriləcək - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Belçikadakı kitabxanalara Azərbaycanla bağlı kitablar veriləcək - FOTO

11:41 - Bu gün
Belçikadakı kitabxanalara Azərbaycanla bağlı kitablar veriləcək - FOTO

Fireland Azərbaycanlılar Birliyi Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığındakı səfirliyinin dəstəyi ilə yeni layihəyə başlayıb.

Birlikdən 1news.az-a verilən məlumata görə, layihə çərçivəsində Belçikanın böyük şəhərlərində yerləşən kitabxanalara, o cümlədən universitet kitabxanalarına Azərbaycana dair ingilis və fransız dillərində kitablar təqdim ediləcək.

İlk mərhələdə Gent şəhərində yerləşən De Krook şəhər kitabxanasına müxtəlif kitablar hədiyyə olunub.

Keçən həftə Birliyimiz tərəfindən kitabxanaya Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, tarixi abidələri, musiqi alətləri, ədəbiyyatı və milli mətbəxi haqqında kitablar təqdim edilib.

Qeyd edək ki, Gent şəhər kitabxanasında dünyanın müxtəlif ölkələrinin müxtəlif dillərdə kitabları mövcuddur. Təqdim olunan kitablarla kitabxanada artıq Azərbaycan bölməsi də yaradılacaq.

Bu, Belçikada Azərbaycan tarixi abidələrini, mədəniyyət, musiqi, incəsənət və milli mətbəxini tanıtmaq üçün bir layihədir.
Layihə çərçivəsində növbəti günlərdə Brüssel, Leuven və Antwerpen şəhər kitabxanalarına da kitablar təqdim ediləcək.

Paylaş:
124

Aktual

Cəmiyyət

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclisin komissiyası: Rusiyada Azərbaycana qarşı kütləvi surətdə informasiya kampaniyasına start verilib

Mədəniyyət

Belçikadakı kitabxanalara Azərbaycanla bağlı kitablar veriləcək - FOTO

Bu gün Xalq artisti Tofiq Tağızadənin vəfatından 27 il ötür

Bu gün Xalq artisti Həsən Məmmədovun anım günüdür

Qala Qoruğunda Azərbaycan Xalq rəssamı Əşrəf Heybətin “Doğma Qala” adlı fərdi sərgisi açılıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Belçikadakı kitabxanalara Azərbaycanla bağlı kitablar veriləcək - FOTO

Bu gün Xalq artisti Tofiq Tağızadənin vəfatından 27 il ötür

Son xəbərlər

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 17:52

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:43

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Bu gün, 17:24

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 17:15

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Bu gün, 17:04

Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb

Bu gün, 17:03

Ələt-Astara magistralının ətrafında yanğın baş verib

Bu gün, 16:44

Abşeronda qadın qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:57

Silk Way West Airlines şirkətinin üçüncü Boeing 777 yük təyyarəsi Bakıya gəlib

Bu gün, 15:42

akart iki beynəlxalq mükafata layiq görüldü

Bu gün, 15:27

Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 15:20

Şirvanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 14:55

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 12 nəfər təxliyə edilib - VİDEO

Bu gün, 14:23

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Bu gün, 14:11

Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşüb

Bu gün, 13:56

Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən İraq vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 13:49

“TikTok”da vətəndaşları qeyri-etik görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:38

BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır

Bu gün, 13:15

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 13:11

Bakıda əməliyyatla saxlanılan şəxsdən 10 kiloqram narkotik götürülüb

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər