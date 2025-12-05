 Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək

17:45 - Bu gün
Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək

Etibarlı tərəfdaşlar tərəfindən həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatları üzrə “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək.

1news.az-ın məlumatına görə, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası”nda öz əksini tapıb.

Nazirlər Kabineti 2026-2028-ci illərdə Dövlət Gömrük Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə etibarlı tərəfdaşlar tərəfindən həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatları üzrə “Dərhal buraxılış” sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, “Dərhal buraxılış” sisteminin tətbiqi üçün texniki və idarəetmə infrastrukturunun formalaşdırılması, “Dərhal buraxılış” sisteminin tətbiqi üçün texniki və idarəetmə infrastrukturunun formalaşdırılması, “Dərhal buraxılış” sisteminin tam istifadəyə verilməsini həyata keçirəcək.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

Prezident peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

İqtisadiyyat

Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək

Vergilərin 73,1 faizi qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Vergilərin 73,1 faizi qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Son xəbərlər

Bu gün Xalq artisti Həsənağa Salayevin doğum günüdür

Bu gün, 18:04

Kənd təsərrüfatı torpaqlarında müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma Qaydaları təsdiq edilib - FƏRMAN

Bu gün, 17:52

Azərbaycanda “Dərhal buraxılış” sistemi tətbiq ediləcək

Bu gün, 17:45

Bakıda kafedə partlayış olub, 3 nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 17:33

Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə strateji layihəyə start verilib

Bu gün, 17:32

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 17:31

12 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir

Bu gün, 17:17

Ağacların qanunsuz kəsiminə görə təbiətə 36 min manatdan çox ziyan dəyib

Bu gün, 17:10

Prezident peşə təhsili sisteminin potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:49

“Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası” təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:44

ETX-dən saxta iş təklifləri barədə xəbərdarlıq

Bu gün, 16:36

Apellyasiya məhkəməsi Əli Kərimli barədə qərar verib

Bu gün, 16:16

9-cu lüks avtomobili Leyla Fətəliyeva qazandı!

Bu gün, 16:15

Bakıda kəsim məntəqəsində 1 tondan çox yararsız at əti aşkarlanıb, saxlanılanlar var - VİDEO

Bu gün, 16:02

İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:51

Naxçıvanda Komando kursunun növbəti buraxılışı olub - VİDEO

Bu gün, 15:27

Milli Məclisin növbəti iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:58

Vergilərin 73,1 faizi qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb

Bu gün, 14:48

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Bu gün, 14:12
Bütün xəbərlər