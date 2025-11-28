“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub - FOTO
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud 24–26 noyabr tarixlərində Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilən “Beynəlxalq simpozium: Milli sarayların yüz ili” adlı beynəlxalq tədbirdə iştirak edib.
Qurumdan 1news.az-a verilən məlumata görə, tarixi-mədəni irsin qorunması, abidələrin bərpası və muzeyləşdirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin müzakirəsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən simpoziumda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn saray muzeyləri və tarix-mədəniyyət qoruqlarının rəhbərləri, eləcə də elm adamları iştirak edərək irs abidələrinin idarə olunması, bərpası, davamlı inkişafı, muzeyləşdirmə və muzey kolleksiyalarının qorunması mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər.
Tədbir çərçivəsində təşkil olunan sessiyada İdarə Heyətinin sədri “Mühafizədən təqdimata: İçərişəhərin abidələrinin muzeylərə çevrilməsi” mövzusunda çıxış edərək abidələrin qorunması, bərpası və muzeyləşdirilməsi üzrə görülən işlər və əldə olunan təcrübələr barədə məlumat verib.
Səfər çərçivəsində Rüfət Mahmud İstanbulun UNESCO Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olan dörd tarixi abidənin idarəçiliyinə məsul olan İstanbul Tarixi Alanları İdarəsinin rəhbəri Mustafa Tural ilə görüş keçirib. Görüşdə qoruqların idarə olunması sahəsində təcrübə mübadiləsi və gələcək birgə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.