Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Sudanda baş vermiş torpaq sürüşməsi ilə əlaqədar həyatını itirənlərlə bağlı başsağlığı verib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN “X”da paylaşım edib.
“Sudanda baş verən sürüşmə nəticəsində həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və qardaş Sudan xalqının kədərini bölüşürük. Yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayırıq və Sudan xalqı bu faciənin nəticələrini dözümlə aradan qaldıracağına ümid edirik”, - paylaşımda qeyd edilib.
