 Masallının 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Masallının 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

17:52 - Bu gün
Masallının 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev “Masallı rayonunun Xıl–Sirəbil–Allahyarlı–Molalan–Çayqıraq avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, 8 min nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Xıl–Sirəbil–Allahyarlı–Molalan–Çayqıraq avtomobil yolunun əsaslı təmiri məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 10 yanvar tarixli 445 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.19.21-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin ilkin olaraq 1,5 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.

Paylaş:
109

Aktual

FORMULA 1

“Formula 1”ə görə Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Nazir: “Uşağa qarşı zorakılıq qəbuledilməzdir”

Cəmiyyət

Yeni tədris ilində 2,2 milyon təhsilalan olacaq - Nazir

Rəsmi

Masallının 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

İlham Əliyev Səməd Vurğun adına Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib - FOTO

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Dövlət Başçısı Şimali Makedoniya Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Səməd Vurğun adına Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib - FOTO

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Masallının 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Dövlət Başçısı Şimali Makedoniya Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Son xəbərlər

Azərbaycan Avropa və Asiya üzrə Regional Hava Naviqasiya Təhlükəsizliyi Koordinasiya Platformasına sədrlik edəcək

Bu gün, 21:05

Masallının 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:52

İncəsənət təhsilində fərqlənən müəllimlər “Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı” ilə təltif olunacaq

Bu gün, 17:43

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin iclasında hansı məsələlər müzakirə edilib?

Bu gün, 17:39

Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan hərbi mütəxəssisləri görüşüblər

Bu gün, 17:18

ICESCO Nəsimi Festivalının tərəfdaşı oldu!

Bu gün, 16:56

ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

Bu gün, 16:32

“PAŞA Holding”in tərəfdaşlığı ilə 12 mindən çox aztəminatlı ailənin övladlarına məktəbli ləvazimatları təqdim ediləcək - FOTO

Bu gün, 16:30

Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:43

Həkimlər nəyi reklam edə bilməz? - Nazirlik qaydaları bir daha xatırlatdı

Bu gün, 15:39

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:26

Xalq Bank nizamnamə kapitalını artırdı

Bu gün, 14:51

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:48

Bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyat prosesi elektronlaşdırılır

Bu gün, 14:25

Milli Məclisdə dini konfessiyaların rəhbərliyi ilə görüşlər keçiriləcək

Bu gün, 14:13

Xocalının Şuşakənd kəndinə ilk köç olub, açarlar təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:54

Təyyarədə sərnişinlərin yüklərindən oğurluq edən əcnəbilər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:30

Bir sıra şəxslərə dərman vasitəsi kimi psixotrop maddələr pulsuz veriləcək

Bu gün, 13:18

Nazir: “Uşağa qarşı zorakılıq qəbuledilməzdir”

Bu gün, 13:05

Bakı küçələri pik saatlarda açıq olacaq - SİYAHI

Bu gün, 12:54
Bütün xəbərlər