 Bu gündən heyvan bazarları bağlanır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Qafar Ağayev11:28 - Bu gün
Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Bu gündən etibarən Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən heyvan bazarları müvəqqəti bağlanır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) yayıb.

Bildirilib ki, müxtəlif ölkələrdə heyvanlar arasında xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin yayılması müşahidə olunur və bu, region ölkələri, o cümlədən Azərbaycan üçün real risk yaradır.

Qərara əsasən, bu gündən heyvan bazarlarında dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işləri aparılacaq. Tədbirlər başa çatdıqdan sonra bazarların fəaliyyəti mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.

Bu prosesdə yerli icra hakimiyyətləri və polis orqanları da nəzarəti təmin edəcəklər.

Qeyd edək ki, bir müddətdir ölkənin müxtəlif bölgələrində mal-qara arasında dabaq xəstəliyinin yayılması müşahidə olunur.

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Cəmiyyət

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Rəsmi

İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

2 həftə sonra evlənməyə hazırlaşan qızın meyiti tapılıb

Azərbaycanda soyuq qəhvə istehsalına başlanılıb

Tələsin və indi qoşulun! 100 000 nəfər Toyota Corolla və yüzlərlə bonus qazanmaq şansı əldə etdi

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Son xəbərlər

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:12

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Bu gün, 16:48

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:35

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:23

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 16:22

“ABB Invest” ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!

Bu gün, 15:48

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Bu gün, 14:22

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:11

Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı‑satqısını həyata keçirən dəstə üzvləri saxlanıb - VİDEO

Bu gün, 13:51

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:34

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:12

Gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən sürücülər məsuliyyətə cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 12:49

ƏƏSMN: Son bir ayda 15 mənzil satılıb

Bu gün, 12:24

Oktyabr ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

Bu gün, 12:11

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Bu gün, 11:41

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Bu gün, 11:28

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Ramiz Qasımovun anım mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:24

Paytaxtda Ağ Amerika kəpənəklərinə qarşı profilaktika işləri davam edir

Bu gün, 11:16

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 11:08

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Bu gün, 11:05
Bütün xəbərlər