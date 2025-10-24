 SOMDA-ya yeni rəis təyin olundu və general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
SOMDA-ya yeni rəis təyin olundu və general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM

17:30 - 24 / 10 / 2025
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə (SOMDA) yeni rəis təyin edilib.

1news.az dövlət başçısının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu vəzifəyə Sərdar Süleyman oğlu Səfərov gətirilib.

Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə Sərdar Səfərova general-mayor rütbəsi verilib.

Qeyd edək ki, Prezidentin bundan əvvəlki imzaladığı sənədə əsasən, İlqar Rza oğlu Abbasov Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi vəzifəsindən azad edilib.

