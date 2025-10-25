 Paytaxtda Ağ Amerika kəpənəklərinə qarşı profilaktika işləri davam edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda Ağ Amerika kəpənəklərinə qarşı profilaktika işləri davam edir

Qafar Ağayev11:16 - Bu gün
Paytaxtda Ağ Amerika kəpənəklərinə qarşı profilaktika işləri davam edir

Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən verilən məlumata görə son günlərdə paytaxtın bəzi ərazilərində əsas etibarilə tut ağaclarını qurd basması halları müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, ağaclarda toplanan qurdlar, həyətlərə, yaşayış binalarına, yol kənarlarına da çıxır. Bu da öz növbəsində sakinləri narahat edir. Məsələ ilə əlaqədar mütəxəssislər tərəfindən qurdların müşahidə edildiyi ərazilərə baxış keşirilib və müəyyən edilib ki, bu qurdlar Ağ Amerika kəpənəyinin tırtıllarıdır.

Bu kəpənək 120 növ bitkiyə, tut ağacının müxtəlif növlərinə, alça, alma, gavalı, ərik, armud, şaftalı, göyəm, itburnu, yasəmən, göyrüş, qovaq, qarağat və s. növlərə zərər verir. Abşeronda aparılan tədqiqat zamanı onun 30 növ bitki ilə qidalanması müəyyən olunub. Onu qeyd edək ki, sözügedən həşaratların insan sağlamlığı üçün heç bir zərəri yoxdur.

Bitkilər üçün zərərli olan orqanizmin ləğv edilməsi üçün Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin mütəxəssisləri tərəfindən bir çox mübarizə tədbirlərindən istifadə olunur. Amerika ağ kəpənəyi Azərbaycan üçün yeni invaziv növ olması nəzərə alınaraq, aşkar edildiyi təqdirdə, onun sayından asılı olmadan bütün ocaqlarının tamamilə məhv edilməsi üçün mübarizə tədbirləri tətbiq edilir.

Qeyd edilənlərlə əlaqədar Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən tədbirlər planı hazırlanıb, ərazidə gündəlik monitorinqlər keçirilir və kəpənək qurdlarının aşkar edildiyi ərazilərdə xüsusi vasitələrlə dərmanlama işləri həyata keçirilir.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Cəmiyyət

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Rəsmi

İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Son xəbərlər

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:12

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Bu gün, 16:48

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:35

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:23

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 16:22

“ABB Invest” ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!

Bu gün, 15:48

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

Bu gün, 14:22

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:11

Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı‑satqısını həyata keçirən dəstə üzvləri saxlanıb - VİDEO

Bu gün, 13:51

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:34

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:12

Gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən sürücülər məsuliyyətə cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 12:49

ƏƏSMN: Son bir ayda 15 mənzil satılıb

Bu gün, 12:24

Oktyabr ayının bütün sosial ödənişləri yekunlaşdırılıb

Bu gün, 12:11

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Bu gün, 11:41

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Bu gün, 11:28

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Ramiz Qasımovun anım mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:24

Paytaxtda Ağ Amerika kəpənəklərinə qarşı profilaktika işləri davam edir

Bu gün, 11:16

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

Bu gün, 11:08

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Bu gün, 11:05
Bütün xəbərlər