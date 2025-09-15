 Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

11:22 - Bu gün
Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nikaraqua Respublikasının Həmprezidentləri Daniel Orteqa Saavedraya və xanım Rosario Murilyoya təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

"15 Sentyabr – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.

Biz Azərbaycan-Nikaraqua əlaqələrinin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin genişləndirilməsi, həm ikitərəfli qaydada, həm də beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Nikaraqua xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

Paylaş:
134

Aktual

Cəmiyyət

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Prezident Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - FOTO

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub - FOTO

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

İlham Əliyev Səməd Vurğun adına Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib - FOTO

Son xəbərlər

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 18:09

İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:45

“Avrora Qrup” məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO

Bu gün, 17:33

Kirayə mənzil mexanizmindən faydalanan ailələrin sayı 8 mini ötüb

Bu gün, 17:24

Samuxda avtomobil mağazaya çırpılıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:07

Baş nazirdən SƏRƏNCAM - Bakının bəzi əraziləri yenidən qurulacaq

Bu gün, 16:57

Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 16:42

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-ün Uniforma və Akkreditasiya Mərkəzi fəaliyyətə başladı

Bu gün, 16:27

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:20

Silk Way West Airlines GE Aerospace ilə xidmət müqaviləsini uzadır

Bu gün, 15:38

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:33

Prezident Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:31

İsmayıllıda ət satışı məntəqəsinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:19

AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

Bu gün, 14:56

Bu gün unudulmaz bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür

Bu gün, 14:49

Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:31

Qanunsuz ovlanmış 1873 ədəd krevet götürülüb

Bu gün, 14:01

Masazırda 57 yaşlı kişi elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:12

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:58

Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirilir - VİDEO

Bu gün, 12:52
Bütün xəbərlər