 Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Qafar Ağayev17:28 - Bu gün
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

2025-ci ildə Bakının Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 7 milyon 640 mindən çox sərnişinə xidmət göstərilib.

Bu barədə 1news.az-a hava limanından məlumat verilib.

Məlumata əsasən, beynəlxalq istiqamətlər üzrə daşınan sərnişinlərin sayı 6 milyon 895 min olub. Bu həcmin 51,2 %-i xarici aviaşirkətlərin, 3 milyon 362 min sərnişin isə milli aviadaşıyıcının payına düşüb.

İl ərzində hava limanından 40 xarici aviaşirkət tərəfindən 75 beynəlxalq istiqamət üzrə reyslər yerinə yetirilib. Ən çox seçilən istiqamətlər İstanbul, Tbilisi, Dubay, Ankara və Moskva olub.

Eyni zamanda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu üzərindən tranzit daşınan sərnişinlərin sayı 974 mindən çox olub. Bu da 2024-cü ildə qeydə alınan 750 min göstərici ilə müqayisədə təxminən 30 % artım deməkdir.

Eyni zamanda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 2025-ci ildə növbəti dəfə "Skytrax World Airport Awards" çərçivəsində "Mərkəzi Asiya və MDB-nin ən yaxşı hava limanı" adına layiq görülərək regionun lider hava limanı statusunu bir daha təsdiqləyib. Hava limanı, həmçinin "Airport Carbon Accreditation (ACA)" proqramı üzrə 3-cü səviyyə akkreditasiya əldə edib, "ACI World" tərəfindən həyata keçirilən "Airport Service Quality (ASQ)" proqramında iştirak etməyə başlayıb və "APEX in Safety" təhlükəsizlik qiymətləndirməsindən uğurla keçib.

Bu dövrdə "Azəraeronaviqasiya" Hava Hərəkatı İdarəsi (AZANS) beynəlxalq platformalarda mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib. Qurum CANSO ANSP Sammiti və "Airspace World 2025" tədbirində iştirak edib, Böyük Britaniyanın NATS təşkilatı ilə strateji əməkdaşlıq qurub, ICAO və digər aparıcı beynəlxalq ANSP-lərlə tərəfdaşlıq əlaqələrini genişləndirib. AZANS, həmçinin "ATM Awards 2024" mükafatı çərçivəsində "Collaboration and Community" nominasiyası üzrə qalib elan olunub.

Beləliklə, 2025-ci ilin nəticələri Azərbaycanın aviasiya sektorunun beynəlxalq inteqrasiya, təhlükəsizlik və strateji liderlik istiqamətində ardıcıl və sistemli şəkildə inkişaf etdiyini bir daha təsdiqləyir.

Paylaş:
148

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Rəsmi

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı

Ötən il Azərbaycanda inflyasiya 6%-ə yaxın olub

Qusarda narkotiklərin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 65 dolları keçib

Agentlik internet provayderinin uçotunu ləğv etdi - SƏBƏB

Son xəbərlər

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Bu gün, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Bu gün, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Bu gün, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 17:23

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Bu gün, 17:19

Azərbaycanın sənədli irsinin UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı Reyestri”nə daxil edilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:18

Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı

Bu gün, 17:12

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya 44 il əvvəl tarixi və unudulmaz səfəri

Bu gün, 16:42

Vaqif Xaçatryan və digər 3 erməni Ermənistana təhvil verilib

Bu gün, 16:33

Saxta saytlar vasitəsilə vətəndaşların fərdi məlumatlarının ələ keçirilməsi hədəflənir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:10

Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə müzakirə apardı

Bu gün, 15:57

Nəsiminin sabiq icra başçısı “Ağçiçəyim”dən rüşvət istəyib? - Sahibkar danışdı

Bu gün, 15:40

Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir

Bu gün, 15:24

Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

Bu gün, 15:18

Taylandda qatar qəzası: ölənlər və yaralılar var

Bu gün, 15:06

“Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO

Bu gün, 14:50

Türkiyədə doktorantura səviyyəsi və tədqiqat sahəsi üzrə təqaüdlü təhsil imkanı

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər