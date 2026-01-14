 Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir | 1news.az | Xəbərlər
Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir

15:24 - Bu gün
Yenilənmiş "Prestij" lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir

15:24 - Bu gün

Ölkənin qanuni lotereya və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya”nın çox sevilən “Poz-Qazan” oyunlarında böyük uduşlar növbəti qaliblərini axtarır.

Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında nə az, nə çox düz yarım milyon manat böyük uduş qazanmaq şansı var. Bu, “Poz-Qazan” tarixində ən böyük uduş məbləği hesab olunur. Artıq 4 şanslı qalibə “Prestij”dən 500 000 manat udmaq nəsib olub. Bundan əlavə, “Prestij”də oyunçuları 50 000, 5000 manat və digər irili-xırdalı uduşlar gözləyir.

Bir-birindən maraqlı və əyləncəli “Poz-Qazan” oyunlarında 5 000-dən 500 000 manatadək böyük uduşlar qazanmaq şansı var. 1 manatda “Qızıl”, 2 manata “Ani 50”, “Xoşbəxt”, “Uğurlu 7”, 3 manata “Qızıl Ekstra”, 5 manata “5X”, “Göz Muncuğu”, “Bəxt açarı”, 10 manata isə “Sür Qazan” və “Prestij” lotereya biletlərini alaraq qalib olmaq şansını qazana bilərsiniz.

Biletləri “Azərlotereya” satış nöqtələri, “Misli” məntəqələri, "Azərpoçt" şöbələri, “Araz” və OBA marketlər şəbəkəsi, eləcə də digər mağaza və köşklərdən əldə etmək mümkündür.

