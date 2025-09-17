Bakıda bağçada tavandan parça düşdü: bir uşaq xəsarət aldı
Bakıda 265 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının dəhlizində tavandan bərk cisim parçasının düşməsi nəticəsində bir uşaq xəsarət alıb.
1news.az xəbər verir ki, müəssisədən “Azərbaycan müəllimi”nə bildirilib ki, tibb bacısı tərəfindən uşağa ilkin tibbi yardım göstərilib.
Bağça rəhbərliyi tərəfindən onun valideyninə dərhal məlumat verilib.
Azyaşlı səhiyyə müəssisəsində müayinə olunub, uyğun tibbi yardım göstərilib. O, vəziyyəti qənaətbəxş olduğu üçün evə buraxılıb.
