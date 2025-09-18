 Sinif yoldaşını qətlə yetirən yeniyetmənin məhkəməsi yekunlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sinif yoldaşını qətlə yetirən yeniyetmənin məhkəməsi yekunlaşıb

16:17 - Bu gün
Sinif yoldaşını qətlə yetirən yeniyetmənin məhkəməsi yekunlaşıb

Dostu və sinif yoldaşı olmuş yeniyetməni qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 16 yaşlı Ceyhun Nəcəfovun (ad-soyad şərtidir) məhkəməsi yekunlaşıb.

1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən əldə etdiyi məlumata görə, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə yeniyetmə Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (Qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə təqsirli bilinib.

Belə ki, qətl hadisəsi ötən ilin 1 oktyabr tarixində Şəmkirin Mahmudlu kəndində qeydə alınıb. Məlum olub ki, öldürülən 2008-ci il təvəllüdlü İlham Abdullayevlə Ceyhun Nəcəfov orta məktəbdə bir sinifdə oxuyublar. İlham keçən il 9-cu sinfi bitirdikdən sonra təhsilini Şəmkir Peşə Liseyində davam etdirib.

Hadisə isə Ceyhunun İlhama etdiyi zarafata görə baş verib. Belə ki, qətldən 2 gün əvvəl Ceyhun çırtladığı tumu İlhamın üzünə atıb və tərəflər arasında münaqişə olub. Onların davası növbəti günlərdə də davam edib və Ceyhun özü ilə gətirdiyi bıçaqla küçədə İlhamı vuraraq qaçıb.

Mərhumun anası bildirib ki, hadisə vaxtı Ceyhuna başqa bir dostu da kömək edib. O həmin şəxsin də məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edib və Ceyhuna ömürlük həbs verilməsini istəyib.

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ceyhun Nəcəfova 7 il 6 ay həbs cəzası verilib.

Paylaş:
96

Aktual

Rəsmi

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Cəmiyyət

Şağan qəsəbəsində sabah qaz olmayacaq

Astarada intihar etdiyi bildirilən 71 yaşlı qadının qətlə yetirildiyi məlum olub

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Xocalının Badara kəndinə ilk köç: Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025: Sürət həvəskarları Pit zolağı gəzintisində - FOTO

Bu gün, 19:16

Əli Əsədov Bişkekdə Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 17:45

Şağan qəsəbəsində sabah qaz olmayacaq

Bu gün, 17:34

Astarada intihar etdiyi bildirilən 71 yaşlı qadının qətlə yetirildiyi məlum olub

Bu gün, 17:11

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Bu gün, 17:00

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:47

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:32

Sinif yoldaşını qətlə yetirən yeniyetmənin məhkəməsi yekunlaşıb

Bu gün, 16:17

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

Bu gün, 15:48

Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunmasına dair tədbir keçirilib

Bu gün, 15:41

Milli Məclisdə gənclərin azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

Bu gün, 15:34

“Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi

Bu gün, 15:30

Komissar: Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir və fəal iştiraka hazırdır.

Bu gün, 15:11

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:10

Göygöl Şərab Zavodu Şamaxıda keçirilən Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:01

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər