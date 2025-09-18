Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO
Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərinin mərkəzində qonaqları beynəlxalq Ramada brendinin Gəncədəki yeganə oteli qarşılayır.
Müasir dizaynı və dünya səyahətçiləri tərəfindən tanınan yüksək xidmət səviyyəsi ilə Ramada yenidən şəhərə qayıdır.
Ramada Plaza Gəncə 181 otaq təqdim edir – rahat standartlardan tutmuş geniş lyuks və villalara qədər. Otaqlar həm işgüzar səfərlər, həm də ailəvi istirahət üçün nəzərdə tutulub. Hər otaq kondisioner, mini-bar, qəhvə aparatı və sürətli Wi-Fi ilə təchiz olunub. Geniş hamam otaqları və incə düşünülmüş interyer isə həm ev rahatlığını, həm də şəhərin unikal atmosferini hiss etməyə imkan yaradır.
Burada hər detal diqqətlə düşünülüb: restoranlar qonaqları həm milli, həm də beynəlxalq mətbəxin zəngin seçimləri ilə təəccübləndirəcək, hovuz barı isə günün sonunda Gəncə mənzərəsi fonunda içki ilə istirahət etmək üçün ideal məkandır. Hovuz ətrafında həmçinin açıq havada tədbirlərin təşkili mümkündür – istər kiçik görüşlər, istərsə də yaddaqalan axşamlar üçün. Aktiv istirahəti üstün tutanlar üçün fitness mərkəzi, açıq və qapalı hovuzlar, sauna və bilyard zalı mövcuddur. Əlavə rahatlıq üçün geniş avtodayanacaq, 24 saatlıq “room-service” və camaşırxana xidmətləri də təqdim olunur.
Ramada Plaza Gəncə həm də işgüzar səfərlər üçün mükəmməl seçimdir: müasir konfrans zalları, iclas otaqları və geniş “Murov” tədbirlər zalı müxtəlif miqyaslı görüşlər, forumlar və korporativ tədbirlər üçün bütün imkanları yaradır. Əlverişli yerləşməsi sayəsində otel şəhərin əsas görməli yerlərinə yaxın olmaqla, Gəncəni kəşf etmək üçün mükəmməl başlanğıc nöqtəsinə çevrilir.
🎉 Açılışa özəl təklif: 7 oktyabr tarixindən etibarən girişlə bütün rezervasiyalara 15% endirim!
Rezervasiya üçün: 👉 ramadaplazagence.com/az
Gəncəni yenidən kəşf etməyin vaxtıdır — Ramada Plaza Gəncə ilə birlikdə.
