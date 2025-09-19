 Yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA | 1news.az | Xəbərlər
Yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

09:08 - Bu gün
Yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Azərbaycanın bəzi yerlərində sentyabrın 19-u saat 9:00-a olan məlumata əsasən yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Düşən yağıntının miqdarı Lənkəranda 9, Biləsuvarda 6, Sabirabadda 5, Tovuzda 4, Balakəndə 3, Zaqatala, Ceyrançöl, Ağstafa, Astarada 2, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Naftalan, Gəncə, Xınalıq, Şəmkir, Qax, Şəki, Qobustan, Yevlax, Göyçay, Şahdağ, İmişli, Yardımlı, Lerikdə 1 mm-dək qeydə alınıb.

Bəzi rayonlarda şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Naftalanda 25, Goranboyda 23, Gəncədə 20 m/s-dək güclənir.

Daşkəsən, Göygöl, Balakən, Zaqatala, Şamaxı, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

