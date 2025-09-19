 Qızılağac Milli Parkında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Qızılağac Milli Parkında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Qafar Ağayev09:59 - Bu gün
Qızılağac Milli Parkında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

DİN Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Xəzər dənizində, xidməti ərazi olan qoruq, milli park və su hövzələrində brakonyerliyə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan 1news.az-a verilən məlumata görə, İdarənin Lənkəran Xətt Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının bu istiqamətdə keçirdikləri növbəti tədbirlər zamanı Qızılağac Milli Parkının Kiçik Körfəz su hövzəsində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş V.İbadov və F.Qafarov saxlanılıblar.
Baxış zamanı həmin şəxslərdən 65 ədəd müxtəlif növ balıq, ov alətləri götürülüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

Su bioresurslarının qorunması və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi məqsədilə su polisləri tərəfindən müvafiq dövlət qurumları ilə birgə nəzarət-profilaktik tədbirlər davam etdirili

Paylaş:
86

Aktual

Siyasət

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Cəmiyyət

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Cəmiyyət

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Cəmiyyət

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Xocalının Badara kəndinə ilk köç: Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Qızılağac Milli Parkında yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Bu gün, 16:02

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Bu gün, 15:57

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

Bu gün, 15:40

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

Bu gün, 15:32

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bu gün, 15:29

Bu gün görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Soltan Hacıbəyovun anım günüdür

Bu gün, 15:22

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 15:00

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 14:57

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Bu gün, 14:09

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 14:04

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi işləri davam etdirilir - VİDEO

Bu gün, 13:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bu uşaqlara 2600 manat birdəfəlik müavinət veriləcək

Bu gün, 12:41

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Bu gün, 12:10

Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

Bu gün, 11:53

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Bu gün, 11:37

Kamaləddin Qafarov: “20 sentyabr tariximizin ən dəyərli səhifələrindən biridir”

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər