 “Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

12:26 - Bu gün
“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

TƏBİB tərəfindən Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti (Baku City Circuit) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində “Formula-1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-prisi 2025"də tibbi xidmətə ehtiyac yaranacağı hallar üzrə xidmətin təşkili tam təmin olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarış xətti boyunca iştirakçılara, “Formula-1” çərçivəsində xidmət göstərən şəxslərə, eləcə də tamaşaçılara təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmətin tələb olunduğu hallarda, eyni zamanda yarışlar səbəbilə giriş-çıxışı məhdudlaşdırılmış ərazidə yaşayan əhali üçün təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım postları qurulub.

18-21 sentyabr 2025-ci il tarixlərində qrafik üzrə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin təşkili üçün Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi tərəfindən yarışlar dövründə xidmət göstərmək üçün ümumilikdə 22 briqada ayrılıb.

Həmçinin “Formula-1” yarışlarında yaradılan tibb məntəqələrində Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin nəzdindəki tibb müəssisələrindən 28 həkim-mütəxəssis və tibb bacısı fəaliyyət göstərir.

Tibb məntəqələri reanimasion çarpayı, süni tənəffüs aparatı, kardiomonitor, USM, EKQ, anesteziya aparatı və digər müxtəlif təyinatlı cihaz avadanlıqlar, habelə zəruri dərman, müalicə vasitələri, sərf materialları, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım çantaları ilə tam təmin olunub.

Yarış müddətində tibbi xidmətin təşkili istiqamətində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətə dair TƏBİB-in tabeliyindəki Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, Kliniki Tibbi Mərkəz, Yeni Klinika, Xətai Tibb Mərkəzi, Nərmanov Tibb Mərkəzi və Sabunçu Tibb Mərkəzinin rəhbərliklərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

Təhkim olunan bütün tibb işçiləri saat 08:00-dan 00:00-a qədər növbəli xidmət göstərir.

Qeyd edək ki, tibb və qeyri-tibb işçilərinin hər biri bir çox beynəlxalq tədbirlərdə xidmət aparan, xarici dil biliklərinə malik təcrübəli mütəxəssislərdir.

Paylaş:
62

Aktual

Siyasət

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Cəmiyyət

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Cəmiyyət

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Cəmiyyət

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Bakıda daha iki müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

Son xəbərlər

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Bu gün, 16:02

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Bu gün, 15:57

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

Bu gün, 15:40

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

Bu gün, 15:32

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bu gün, 15:29

Bu gün görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Soltan Hacıbəyovun anım günüdür

Bu gün, 15:22

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 15:00

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 14:57

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Bu gün, 14:09

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 14:04

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi işləri davam etdirilir - VİDEO

Bu gün, 13:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bu uşaqlara 2600 manat birdəfəlik müavinət veriləcək

Bu gün, 12:41

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Bu gün, 12:10

Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

Bu gün, 11:53

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Bu gün, 11:37

Kamaləddin Qafarov: “20 sentyabr tariximizin ən dəyərli səhifələrindən biridir”

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər