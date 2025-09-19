 Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Qafar Ağayev11:37 - Bu gün
Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 ərəfəsində Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin təşəbbüsü ilə idman və mədəniyyətin qovuşduğu unikal bir layihə həyata keçirildi.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycanın dünya şöhrətli şahmat ustası, FIDE Dünya Kubokunun qalibi, şahmat üzrə qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari komandasının ulduz pilotları – Lewis Hamilton və Şarl Lekler ilə dostluq oyunu keçirdi.

Bu eksklüziv görüş Azərbaycan Qran Prisi 2025 ərəfəsində Bakı Şəhər Halqasının Paddock ərazisində baş tutdu. Layihə şahmatın strateji düşüncə və intellektual gücü ilə Formula 1-in sürət və texnologiyaya əsaslanan dünyasını bir araya gətirərək iki idman növünün ortaq dəyərlərini – dəqiqlik, diqqət və taktikanı – ön plana çıxardı.

Oyunun sonunda qrossmeyster Teymur Rəcəbov pilotlara Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin incəliklərini və şahmat mədəniyyətini özündə birləşdirən xüsusi hazırlanmış xalçaları təqdim etdi. Bu simvolik hədiyyə həm qədim ənənələrin, həm də müasir yaradıcılığın parlaq təcəssümü kimi qlobal auditoriyaya təqdim olundu.

Görüşdən hazırlanmış video artıq Scuderia Ferrari-nin rəsmi “Instagram” səhifəsində paylaşılaraq milyonlarla azarkeşə təqdim olunub və beynəlxalq auditoriya tərəfindən böyük maraqla izlənilir.

Paylaş:
87

Aktual

Siyasət

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Cəmiyyət

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Cəmiyyət

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Maks Verstappen və Daniel Rikkardo Bakıda “Niva” sürdülər – FOTO – VİDEO

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Son xəbərlər

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü start götürdü

Bu gün, 16:02

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Bu gün, 15:57

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

Bu gün, 15:40

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

Bu gün, 15:32

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bu gün, 15:29

Bu gün görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Soltan Hacıbəyovun anım günüdür

Bu gün, 15:22

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 15:00

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 14:57

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Bu gün, 14:09

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 14:04

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi işləri davam etdirilir - VİDEO

Bu gün, 13:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bu uşaqlara 2600 manat birdəfəlik müavinət veriləcək

Bu gün, 12:41

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Bu gün, 12:10

Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

Bu gün, 11:53

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Bu gün, 11:37

Kamaləddin Qafarov: “20 sentyabr tariximizin ən dəyərli səhifələrindən biridir”

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər