Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 çərçivəsində Formula 2 komandalarının sərbəst yürüşləri start götürüb.
1news.az xəbər verir ki, yarış bu saat 10-da başlayıb.
Xatırladaq ki, bu gündən Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025 start götürüb.
19-21 sentyabr tarixlərində keçiriləcək yarışın 1-ci günündə Formula 1 və Formula 2 komandalarının sərbəst yürüşləri və sıralama turu keçiriləcək.
Mövsümün sonuna cəmi üç mərhələ qaldığı üçün, çempionluğa iddialı yeddi sürücü arasında mübarizə xüsusilə maraqla gözlənilir.
