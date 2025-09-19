 Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

11:53 - Bu gün
Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində müxtəlif növ malların gömrük sərhədindən qanunsuz yolla keçirilməsinin qarşısı alınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “İpək yolu” gömrük postunda Türkiyədən Azərbaycan Respublikasına gələn nəqliyyat vasitəsinin qoşqusuna keçirilən baxış zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən 45 adda - 864 qutu, 1398 konvalyut, 473 ədəd dərman vasitəsi, 40 növdə - 357 ədəd kosmetik vasitə, 50 litr həcmində ətir, 11 adda - 278 ədəd stomatoloji vasitə, 144 qutu qida əlavəsi aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

