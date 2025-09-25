 Gömrükdə mobil telefonları sərnişinlərə paylayaraq ölkəyə keçirməyə cəhd aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Gömrükdə mobil telefonları sərnişinlərə paylayaraq ölkəyə keçirməyə cəhd aşkarlanıb

11:09 - Bu gün
Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində ölkə ərazisinə gömrük nəzarətindən və gömrük ödənişlərindən yayındırılmaqla paylama üsulu ilə gətirilməyə cəhd göstərilən xeyli miqdarda mallar aşkar edilib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, Ciddə-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbacan Respublikası vətəndaşı digər sərnişinlərə payladığı 5 ədəd "İphone17", 4 ədəd "İphone16", 15 ədəd "apple" markalı qələm, 8 ədəd "apple" markalı qulaqcıq və 5 ədəd ətiri onlardan qəbul edərkən saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

“Dövlət Gömrük Komitəsi bir daha xaricə səyahət edən vətəndaşlara bildirir ki, xarici ölkələrdə tanımadıqları şəxslərdən götürdükləri əşyalar gömrük sərhədindən keçirilən zaman hüquqi məsuliyyət yarada bilər” - deyə məlumatda qeyd edilib.

95

