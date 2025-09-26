 Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

12:55 - Bu gün
Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Azərbaycanda sentybarın 27-də yağışlı hava şəraiti gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı və narıncı xəbərdarlıq verib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 75-85 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 18-23, dağlarda gecə 3-6, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
42

Aktual

Müsahibə

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - FOTO

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Pirallahıda iki mərtəbəli evdə yanğın olub

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Adnan Əhmədzadə barəsində həbs qərarı verilib

Son xəbərlər

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:17

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu gün, 13:05

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:59

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Bu gün, 12:55

Azərbaycanda muzdlu işlə bağlı vahid bəyannamə oktyabrdan şəxsi kabinetdən təqdim olunacaq

Bu gün, 12:11

Fərid Qayıbov III MDB Oyunlarında iştirak edəcək idmançıları salamlayıb

Bu gün, 11:50

Xətaidə vəhşi heyvanların qanunsuz saxlanıldığı restorana xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 11:47

Əməkhaqqı və təqaüd kartlarında bonuslar dövrü başlayır

Bu gün, 11:44

Yay mövsümündə günvurma ilə əlaqədar 100-ə yaxın şəxsin müraciəti qeydə alınıb

Bu gün, 11:31

“PAŞA Holding”in iştiraki ilə “Kibertəhlükəsizlikdə qadınlar: Karyera və təhsil” tədbiri keçirilib

Bu gün, 11:30

Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblər

Bu gün, 11:29

Mingəçevir su anbarı və Kür çayında qanunsuz balıq ovu faktları aşkarlanıb

Bu gün, 11:24

Ötən gün 14 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 11:02

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti yanğın-taktiki təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 10:57

Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizlik vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin ilkin mərhələsi başa çatıb

Bu gün, 10:31

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:30

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

Bu gün, 10:16

Leyla Əliyeva Sloveniya Prezidentinin həyat yoldaşı ilə görüşüb

Bu gün, 10:13

III MDB Oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanın bayraqdarları müəyyənləşib

Bu gün, 10:03

Qırğızıstanın və Kolumbiyanın səfirləri “ASAN xidmət”də - FOTO

Bu gün, 10:01
Bütün xəbərlər