 Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İdman

Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

Bu gün Xankəndi şəhər stadionunda, III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən kamandan oxatma yarışlarının ilk günü başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, yarışları yerində izləyən Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman naziri cənab Fərid Qayıbov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O idmançılarımızın çıxışı, həm də bu yarışların ölkənin müxtəlif bölgələrində keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə fikirlərini bölüşüb.

Nazir bildirib ki, III MDB Oyunları artıq dörd gündür davam edir və nəticələr sevindiricidir:

“İdmançılarımız müxtəlif növlərdə uğurla çıxış edirlər. Məsələn, üzgüçülükdə əvvəlki oyunlarda heç medalımız yox idi. Bu dəfə isə artıq iki qızıl medal qazanmışıq. Bu, federasiyalarımızın düzgün işlədiyini və idmanda inkişafın getdiyini göstərir. Əsas məqsədimiz yeniyetmə idmançılarımızı böyüklər səviyyəsinə çatdırmaq və onların beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi uğurla təmsil etməsidir”.

Fərid Qayıbov xüsusilə qeyd edib ki,III MDB Oyunları paytaxt Bakıdan kənarda — Azərbaycanın yeddi bölgəsində keçirilir. O bunu ölkənin idman infrastrukturunun və təşkilatçılıq potensialının genişlənməsi baxımından mühüm addım kimi qiymətləndirib:

“Bundan öncə ölkəmiz üç böyük multi-idman tədbirinə ev sahibliyi edib – 2015-ci ildə keçirilmiş ilk Avropa Oyunları, 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunları və 2019-cu ildə Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı. Hər üç yarış yalnız Bakıda təşkil olunmuşdu. Lakin bu dəfə, cənab Prezidentin təşəbbüsü və qərarı ilə, III MDB Oyunları Azərbaycanın yeddi müxtəlif bölgəsində – o cümlədən Xankəndi şəhərində – keçirilir. Bu bölgələrin idman həyatına yeni nəfəs verir və yerli mütəxəssislərlə işləmək, könüllüləri cəlb etmək üçün geniş imkanlar açır. Bu yarışların təşkilində 3 minə yaxın könüllü və minə yaxın əməkdaş iştirak edir ki, bu da böyük təcrübədir".

Xankəndində keçirilən yarışlar haqqında danışan Fərid Qayıbov bildirib:

“Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də böyük məsuliyyətdir.Burada ilk genişmiqyaslı tədbir 2023-cü ilin dekabrında keçirildi. Həmin vaxt futbol oyunu təşkil olunmuşdu və stadionun yenidən qurulması ilə bağlı qərar verilmişdi. Bu gün isə bu stadion beynəlxalq yarışa ev sahibliyi edir. Bu, bölgənin bərpasının və həyatın yenidən canlandığının nümunəsidir. Burada yaradılan şərait və yerləşmə ilə bağlı iştirakçı ölkələrin nümayəndələrindən çox müsbət rəylər alırıq.”

Hazırda Azərbaycan medal sıralamasında ikinci pillədə qərarlaşıb. Nazir bildirib ki, bu nəticə həm idmançıların, həm də federasiyaların ciddi hazırlığının və təşkilatçılıq fəaliyyətlərinin nəticəsidir:

“Ölkəmiz əvvəlki MDB Oyunlarında ümumi sıralamada dördüncü pillədə qərarlaşmışdır. İndi isə ikinci pillədəyik və ümid edirik ki, yarışların sonuna qədər bu mövqeyi qoruyacağıq.

İdmançılarımız doğma divarlar arasında yüksək əzm və məsuliyyətlə mübarizə aparırlar, biz isə onlara tam inanırıq”.

Paylaş:
66

Aktual

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

İdman

Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

III MDB Oyunlarında Azərbaycanın 6 boksçusu finala yüksəlib

Aqil Nəbiyev: “Məqsədimiz finala çıxmaq və orada çempion olmaqdır”

Cavid Həsənov: “Qızıl medal çox yaxın idi”

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın üzgüçülük yığması MDB Oyunlarında ilk qızıl medalı qazanıb

III MDB Oyunlarının beşinci günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Rusiya liderdir, Azərbaycan ikinci yerdədir

Bu gün III MDB Oyunlarında stolüstü tennis üzrə yarışlara start verilir

Son xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Bu gün, 11:21

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 11:09

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Bu gün, 11:08

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Bu gün, 11:03

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Bu gün, 10:49

Bakıda II Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb

Bu gün, 10:40

Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO

Bu gün, 10:30

“Nar” regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

Bu gün, 10:23

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat

Bu gün, 10:10

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan 62 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb

Bu gün, 10:04

Türkiyədə MOSSAD üçün işlədiyi müəyyən edilən detektiv saxlanılıb

Bu gün, 10:00

Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 09:57

Binəqədidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:38

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:25

Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

Bu gün, 09:22

AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Bu gün, 09:01

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan və İtaliya möhkəm əməkdaşlıq təməli qurub

02 / 10 / 2025, 23:09

Nigar Məmmədova: Ulu Öndər Prezident seçilərkən müəyyənləşdirilən bütün prioritetlər reallığa çevrilib

02 / 10 / 2025, 19:55

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

02 / 10 / 2025, 17:54
Bütün xəbərlər