 Vüsal Qurbanov: “İdmançılarımız yaxşı nəticə göstərdilər” | 1news.az | Xəbərlər
Vüsal Qurbanov: “İdmançılarımız yaxşı nəticə göstərdilər”

13:45 - Bu gün
Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən qayıq sürmə yarışları milli idmançılarımızın uğurlu çıxışı ilə başa çatıb — onlar ümumilikdə dörd medal qazanıblar.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Kanoe və Qayıq Sürmə Federasiyasının mətbuat katibi Vüsal Qurbanov bildirib ki, komanda yarışları bir gümüş və üç bürünc medalla başa vurub.

“İki gün ərzində biz gərgin və maraqlı mübarizənin şahidi olduq. İdmançılarımız yaxşı nəticə göstərdilər”, – deyə V. Qurbanov qeyd edib.

O həmçinin vurğulayıb ki, bu yalnız yolun başlanğıcıdır: “Əlbəttə, məşqçilərimiz idmançıların çatışmazlıqlarını təhlil edəcək və onların üzərində işləyəcəklər ki, gələcək beynəlxalq yarışlarda daha çox medal qazansınlar. Məqsədimiz dünya arenasında, o cümlədən Olimpiya oyunlarında yüksək nəticələr əldə etməkdir”.

Faiqə Məmmədova

