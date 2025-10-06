 Rusiyalı qayıqçılar: Azərbaycanda tədbir yüksək səviyyədə olunub | 1news.az | Xəbərlər
Rusiyalı qayıqçılar: Azərbaycanda tədbir yüksək səviyyədə olunub

14:32 - Bu gün
Rusiya qayıqçıları Kirill Kositsın və Yaroslav Yakşin Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunları çərçivəsində qayıq sürmə yarışlarında iştirakla bağlı təəssüratlarını bölüşərək, yüksək təşkilatçılıq səviyyəsini və dostyana atmosferi qeyd ediblər.

1news.az-ın məlumatına görə, idmançılar qeyd ediblər ki, Oyunlarda iştirak onlara “çoxlu yeni təcrübə qazandırıb”.

“Biz bizim üçün qeyri-adi məsafədə yarışdıq. Çoxlu hisslərimiz var. Oyunlar bizdə ən çox parlaq startlarla və sürətlə keçidlərlə yadda qaldı”, – idmançılar bildiriblər.

Onlar ev sahiblərinə yüksək qiymət veriblər: “Tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunub, buna görə də hər şey yaxşı keçdi. Mükəmməl təşkilatçılıq, çox mehriban insanlar. Biz digər ölkələrin nümayəndələri ilə yaxşı ünsiyyət qurduq”.

Çıxışlarını yekunlaşdıraraq, qayıqçılar qeyd ediblər: “Biz dostyana komandayla gəldik və yaxşı nəticə göstərdik. Finşə yaxın bir qədər çətinlik oldu, amma biz öhdəsindən gəldik”.

Faiqə Məmmədova

