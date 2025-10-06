Rusiyalı qayıqçılar: Azərbaycanda tədbir yüksək səviyyədə olunub
Rusiya qayıqçıları Kirill Kositsın və Yaroslav Yakşin Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunları çərçivəsində qayıq sürmə yarışlarında iştirakla bağlı təəssüratlarını bölüşərək, yüksək təşkilatçılıq səviyyəsini və dostyana atmosferi qeyd ediblər.
1news.az-ın məlumatına görə, idmançılar qeyd ediblər ki, Oyunlarda iştirak onlara “çoxlu yeni təcrübə qazandırıb”.
“Biz bizim üçün qeyri-adi məsafədə yarışdıq. Çoxlu hisslərimiz var. Oyunlar bizdə ən çox parlaq startlarla və sürətlə keçidlərlə yadda qaldı”, – idmançılar bildiriblər.
Onlar ev sahiblərinə yüksək qiymət veriblər: “Tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunub, buna görə də hər şey yaxşı keçdi. Mükəmməl təşkilatçılıq, çox mehriban insanlar. Biz digər ölkələrin nümayəndələri ilə yaxşı ünsiyyət qurduq”.
Çıxışlarını yekunlaşdıraraq, qayıqçılar qeyd ediblər: “Biz dostyana komandayla gəldik və yaxşı nəticə göstərdik. Finşə yaxın bir qədər çətinlik oldu, amma biz öhdəsindən gəldik”.
Faiqə Məmmədova