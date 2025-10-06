 Azercell “CIDC 2025: 2-ci Kibertəhlükəsizlik Konfransı”nın sponsorudur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azercell “CIDC 2025: 2-ci Kibertəhlükəsizlik Konfransı”nın sponsorudur

Qafar Ağayev11:02 - Bu gün
Azercell “CIDC 2025: 2-ci Kibertəhlükəsizlik Konfransı”nın sponsorudur

9-10 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində kibertəhlükəsizlik sahəsində regionun ən mühüm tədbirlərindən biri – CIDC 2025: 2-ci Kibertəhlükəsizlik Konfransı, “Ağıllı şəhər”də kibermüharibə simulyasiyaları və kibertəhlükəsizlik həlləri sərgisi keçiriləcək.

Bu platforma iştirakçılara həm real ssenarilər üzərində təcrübə qazanmaq, həm də innovativ texnologiyalarla tanış olmaq imkanı yaradacaq.

Konfrans Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Biznes müştəriləri üçün etibarlı təhlükəsizlik xidmətləri təqdim edən və bu vacib sahədə mütəxəssislərin yetişdirilməsinə xüsusi diqqət ayıran Azercell tədbirin gümüş sponsorudur. Bundan əlavə, mobil operatorun kibertəhlükəsizlik komandası CİDC 2025 yarışmasında şifrələmə, sənaye idarəetmə sistemləri, proqramların kodunun araşdırılması və digər sahələr üzrə təqdim olunacaq tapşırıqlarda bacarıqlarını nümayiş etdirəcək.

Azercell-in məqsədi ölkədə kibertəhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına dəstək vermək, rəqəmsal mədəniyyəti gücləndirmək və regionda informasiya təhlükəsizliyinin təminatına töhfə verməkdir.

Paylaş:
91

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

Siyasət

Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana səfərə gəlib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Müdafiə naziri Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Cəmiyyət

TABIA Group Azərbaycanda Holistik Sağlamlıqda Yeni Dövrü Təqdim Edir – YENEE - FOTO

Bugatti Mistral - Dünyanın ən sürətli roadsteri artıq Azərbaycanda - FOTO

Bakıda narkoşəbəkə üzvləri saxlanılıb - VİDEO

Bakıda Xarici Dairəvi avtomobil yolunda avtomobillə hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO

Son xəbərlər

TABIA Group Azərbaycanda Holistik Sağlamlıqda Yeni Dövrü Təqdim Edir – YENEE - FOTO

Bu gün, 19:10

Bugatti Mistral - Dünyanın ən sürətli roadsteri artıq Azərbaycanda - FOTO

Bu gün, 18:23

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

Bu gün, 17:56

Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:54

Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:40

Bakıda narkoşəbəkə üzvləri saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 17:32

Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıb

Bu gün, 17:31

Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:28

Bakıda Xarici Dairəvi avtomobil yolunda avtomobillə hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:11

TKTA: Son beş ayda 9 saxta tanınma şəhadətnaməsi aşkarlanıb

Bu gün, 17:06

III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynadanı bürünc medal qazanıb

Bu gün, 16:52

Bakıda 35 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 16:51

Müdafiə naziri Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 16:12

“AzInTelecom” MMC “Rebuild Karabakh” sərgisinin tərəfdaşı oldu − Qarabağın bərpasında rəqəmsal həllər

Bu gün, 15:43

Sadır Japarov Azərbaycana gəlib

Bu gün, 15:40

AQTA: Epizootik vəziyyətlə bağlı bəzi məhdudiyyətlər tətbiq olunub

Bu gün, 15:13

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 60 minə çatıb

Bu gün, 14:42

Rusiyalı qayıqçılar: Azərbaycanda tədbir yüksək səviyyədə olunub

Bu gün, 14:32

Bakıda usta zavodun damından yıxılaraq həyatını itirib

Bu gün, 14:22

Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

Bu gün, 14:07
Bütün xəbərlər