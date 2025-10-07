 III MDB Oyunlarının on ikinci günü: 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
III MDB Oyunlarının on ikinci günü: 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Qafar Ağayev08:54 - Bu gün
III MDB Oyunlarının on ikinci günündə 4 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq.

1news.az xəbər verir ki, Şəki şəhər stadionunda çövkən üzrə qızıl medal uğrunda matçda Azərbaycan və Özbəkistan milliləri qarşılaşacaq.

Şəki Olimpiya İdman kompleksində isə bədii gimnastika yarışları davam edəcək.

Gəncə İdman Sarayında qılıncoynatma yarışlarının qalibləri müəyyənləşəcək.

Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində isə Yunan-Roma güləşi üzrə yarışların mükafatçıları bəlli olacaq.

