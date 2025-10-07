 Sevinc Fətəliyeva: “Qəbələ sammiti türk dünyasının strateji həmrəyliyində yeni mərhələ açdı” | 1news.az | Xəbərlər
Sevinc Fətəliyeva: “Qəbələ sammiti türk dünyasının strateji həmrəyliyində yeni mərhələ açdı”

09:33 - Bu gün
Sevinc Fətəliyeva: “Qəbələ sammiti türk dünyasının strateji həmrəyliyində yeni mərhələ açdı”

"Qəbələdə “Regional sülh və təhlükəsizlik” devizi altında keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) XII sammiti türk dünyasının birliyinin və strateji tərəfdaşlığının möhkəmlənməsində mühüm mərhələ oldu".

Bu barədə 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Sevinc Fətəliyeva açıqlamasında bildirib.

Deputatın sözlərinə görə, türk geosiyasətinin mərkəzinə çevrilən Azərbaycan bu gün əməkdaşlığın yeni modelini formalaşdırır – iqtisadi və nəqliyyat layihələrindən tutmuş, kollektiv təhlükəsizlik təşəbbüslərinə qədər.

“Artıq TDT yalnız mədəni platforma deyil, sülhün, dayanıqlı inkişafın və ortaq məsuliyyətin güclü beynəlxalq tribunasına çevrilib. Qəbələdə keçirilən sammit təşkilatın fəaliyyətində yeni mərhələnin əsasını qoydu – məsləhətləşmə formatından çıxaraq ümumi tarix, dil və geosiyasi maraqlarla birləşən ölkələri əhatə edən tamhüquqlu beynəlxalq struktura çevrildi”, – deyə Sevinc Fətəliyeva qeyd edib.

O vurğulayıb ki, ilkin mərhələdə mədəni və iqtisadi əməkdaşlıq meydanı kimi formalaşan TDT bu gün Xəzərdən Mərkəzi Asiyaya qədər uzanan geniş coğrafiyada siyasi konsolidasiyanın və iqtisadi yüksəlişin mühüm mexanizminə çevrilib.

“Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan, eləcə də müşahidəçi ölkələr – Türkmənistan, Macarıstan və Şimali Kipr qarşılıqlı potensialların tamamlanmasına, vahid inkişaf baxışına əsaslanan yeni əməkdaşlıq arxitekturası yaradır. Sammitin məhz Azərbaycanda keçirilməsi də dərin rəmzi məna daşıyır. Ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra ölkəmiz regionda mövqeyini möhkəmləndirib və türk dünyasının inteqrasiyasının katalizatoruna çevrilib”, – deputat bildirib.

Sevinc Fətəliyeva qeyd edib ki, Azərbaycanın təşəbbüsləri göstərir: iqtisadi və nəqliyyat yaxınlaşması kollektiv təhlükəsizliklə paralel aparılmalıdır. “Sammitin ‘Sülh və təhlükəsizlik’ mövzusu da məhz bu mərhələnin mahiyyətini əks etdirir – dostluq bəyanatlarından konkret addımlara, sabitlik və ortaq maraqların qorunmasına yönəlmiş praktik əməkdaşlığa keçid baş verir”.

Deputat əlavə edib ki, sammitin əsas istiqamətlərindən biri qarşılıqlı iqtisadi asılılığın dərinləşdirilməsidir. “Orta Dəhliz, Transxəzər marşrutu və TRIPP – Sülh və Rifah Yolu layihəsini əhatə edən vahid nəqliyyat-loqistika sistemi regionu Avrasiya ticarətinin mühüm qovşağına çevirir. Azərbaycan enerji və nəqliyyat layihələrinin sinxron inkişafı, rəqəmsal infrastrukturun genişləndirilməsi və ‘yaşıl enerji’ təşəbbüslərinin irəlilədilməsi ideyasını fəal şəkildə dəstəkləyir,” – o vurğulayıb.

Fətəliyevanın sözlərinə görə, qlobal qeyri-sabitlik şəraitində təhlükəsizlik sahəsində koordinasiya xüsusi əhəmiyyət daşıyır: “Azərbaycan sülhməramlı fəaliyyət və terrorizmə qarşı mübarizə təcrübəsinə əsaslanaraq kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi, birgə təlimlər və transmilli təhdidlərə qarşı proqramların hazırlanması təşəbbüsünü irəli sürür. Bu təşəbbüslər türk dünyasının ‘qalxanı’nın formalaşmasına xidmət edir – XXI əsrin çağırışlarına qarşı birgə cavab verməyə imkan yaradır”.

Deputat əlavə edib ki, TDT artıq iqtisadi və nəqliyyat gündəliyini aşaraq yeni istiqamətlərə çıxıb. “Qəbələ sammitində təhsil, rəqəmsal təhlükəsizlik, gənclər əməkdaşlığı və mədəni diplomatiya məsələləri də müzakirə olunub. Azərbaycan elm, mədəniyyət və təhsil sahəsində birgə proqramların təşəbbüskarı kimi türk həmrəyliyinin humanitar ölçüsünü ardıcıl şəkildə irəli aparır,” – Sevinc Fətəliyeva qeyd edib.

56

