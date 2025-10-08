 Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Qafar Ağayev17:43 - Bu gün
Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Ötən ay İmişli rayonunda keçirilmiş tədbirdə 73 zərərçəkənin olduğu kütləvi zəhərlənmə hadisəsi məişət zəminində baş verib.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, daxil olan bildiriş əsasında AQTA-nın Mil-Muğan regional bölməsinin əməkdaşları tərəfindən götürülən nümunələrin müayinəsi nəticəsində bir sıra uyğunsuzluqlar (E.Coli O157:H7 və S.aureus törədiciləri) müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, E.Coli O157:H7 insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan "Escherichia coli" bakteriyasının ştammıdır. Yoluxmadan sonra insan orqanizmində şiddətli qarın ağrısı, ishal, qusma, bəzi hallarda bədən hərarətinin qalxması və halsızlıq kimi bir sıra simptomlar müşahidə oluna bilər. Bu bakteriya ilə çirklənmiş qida məhsulları zəhərlənməyə səbəb ola bilər.

AQTA bir daha ev şəraitində kütləvi tədbirlər üçün hazırlanan qidaları istehlaka təqdim edərkən, saxlama şəraitinə, temperatur rejiminə, gigiyena və düzgün daşıma qaydalarına riayət edilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.

Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

