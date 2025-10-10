 Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Qafar Ağayev16:52 - Bu gün
Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Paytaxtın Nərimanov rayonunda soyğunçuluq və avtomobillərdən silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, iki nəfər rayon ərazisində yerləşən marketlərin birində kassada olan pul vəsaitini açıq talama yolu ilə ələ keçirib.

Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə soyğunçuluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı Şirməmməd Məmmədov və 21 yaşlı Rəcəb Qulamov saxlanılıblar.

Araşdırmalarla Ş.Məmmədov və R.Qulamovun rayon ərazisində 3 avtomobilin şüşəsini qıraraq həmin nəqliyyat vasitələrindən qiymətli əşyalar oğurladıqları da məlum olub.

Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
51

Aktual

Rəsmi

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Cəmiyyət

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair qrant müsabiqələri elan olunur

Cəbrayıl şəhərinin azad olunmasından 5 il ötür

Son xəbərlər

BDYPİ: Sürət həddinə, manevretmə qaydalarına əməl etmək hər bir sürücünün vəzifəsidir

Bu gün, 17:52

Burun əməliyyatından sonra xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

Bu gün, 17:31

ETX: “Splunk Enterprise” və “Splunk Cloud”da boşluq aşkar olunub

Bu gün, 17:27

Putin AZAL təyyarəsinin qəzasından danışıb

Bu gün, 17:14

Paytaxtda marketdə soyğunçuluq edən və avtomobillərdən qiymətli əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 16:52

Abşeronda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Bu gün, 16:23

Sabirabad və Ağcabədi rayonlarında media savadlılığı ilə bağlı gənclərlə görüş keçirilib

Bu gün, 16:08

Prezident MDB liderlərinin şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

Bu gün, 15:44

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Bu gün, 15:33

Qəzzada tarixi anlar – geri dönüş başladı - FOTO

Bu gün, 15:24

“Toyota Prius”da mənşəyi məlum olmayan ət aşkarlanıb

Bu gün, 14:46

Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 14:33

Xocalının daha iki kəndinə növbəti köç oldu - FOTO

Bu gün, 14:26

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07
Bütün xəbərlər