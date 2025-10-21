AFFA klubları cərimələdi – SİYAHI
AFFA İntizam Komitəsinin növbəti qərarları dərc edilib.
1news.az xəbər verir ki, qərarlarda bir sıra klubların cərimələndiyinə dair məlumat öz əksini tapıb.
Belə ki, 17.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Şamaxı” – “Kəpəz” oyununun 44-cü dəqiqəsində “Şamaxı” komandasının 19 nömrəli futbolçusu Abdullahi Şuaybu təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyun oyuna buraxılmayacaq, “Şamaxı” komandası isə 3000 manat cərimə edilib.
17.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Şamaxı” – “Kəpəz” oyununda “Şamaxı” komandasının geyim formasında uyğunsuzluğun aradan qaldırılması səbəbindən matç gec başladığı üçün “Şamaxı” komandası 1500 manat cərimə edilib.
17.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Şamaxı” – “Kəpəz” oyununda “Kəpəz” komandasının geyim formasında uyğunsuzluğun aradan qaldırılması səbəbindən matç gec başladığı üçün “Kəpəz” komandası 1500 manat cərimə edilib.
17.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Şamaxı” – “Kəpəz” oyununda “Kəpəz” komandasının 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün “Kəpəz” komandası 700 manat cərimə edilib.
18.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “İmişli” – “Qəbələ” oyununda “Qəbələ” komandasında 5 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün “Qəbələ” komandası 700 manat cərimə edilib.
18.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Sumqayıt” – “Karvan-Yevlax” oyunu “Karvan-Yevlax” komandasının meydançaya gec çıxması səbəbindən gec başladığı üçün “Karvan-Yevlax” komandası 3000 manat cərimə edilib.
19.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Neftçi” – “Araz-Naxçıvan” oyununda “Neftçi” komandasının 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün “Neftçi” komandası 700 manat cərimə edilib.
19.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Neftçi” – “Araz-Naxçıvan” oyununda “Neftçi” komandasının azarkeşləri tərəfindən rəqib komandanın və hakimlərin ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirildiyinə və bu hal cari mövsümdə 2-ci dəfə yaşandığına görə “Neftçi” komandası 6000 manat cərimə edilib.
19.10.2025-ci il tarixində Misli Premyer Liqasında VIII turun “Neftçi” – “Araz-Naxçıvan” oyununda “Neftçi” komandasının azarkeşləri tərəfindən rəqib futbolçuların ünvanına irqi ayrı-seçkilik ehtiva edən ifadələr səsləndirildiyinə görə “Neftçi” komandası 3000 manat cərimə edilib.