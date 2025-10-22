 COVID-19-la mübarizə aparan tibb işçilərinin əməkhaqlarına əlavənin müddəti artırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

COVID-19-la mübarizə aparan tibb işçilərinin əməkhaqlarına əlavənin müddəti artırılıb

Qafar Ağayev10:23 - Bu gün
COVID-19-la mübarizə aparan tibb işçilərinin əməkhaqlarına əlavənin müddəti artırılıb

Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına əlavələrin verilməsi müddəti 2026-cü il yanvarın 1-dək uzadılıb.

1news.az-ın xəbərinə görə, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Belə ki, sənədə əsasən, COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə qərara dəyişiklik edilib.

Qeyd edək ki, bu müddət oktyabrın 1-də başa çatıb.

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaqub Eyyubova “İstiqlal” ordenini təqdim edib

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Hazırda 111 qadın taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir - AYNA

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Heyvan satışı bazarlarında dezinfeksiya işləri aparılır

Füzuli Şəhəri Günü böyük coşqu ilə qeyd edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Bakıda mağazada yeniyetmə qaldırıcı qurğu ilə yükləri qaldırarkən yıxılıb - VİDEO

Aktau yaxınlığında AZAL-ın təyyarə qəzasında yaralanan Nurullah Siracov vəfat edib

Son xəbərlər

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” incəsənət festivalının saytında qeydiyyat başladı!

Bu gün, 17:51

Hazırda 111 qadın taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir - AYNA

Bu gün, 17:45

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:26

Heyvan satışı bazarlarında dezinfeksiya işləri aparılır

Bu gün, 17:19

Füzuli Şəhəri Günü böyük coşqu ilə qeyd edilib - FOTO

Bu gün, 17:17

CFI üçüncü rübdə 1.55 trilyon ABŞ dolları həcmində ticarət dövriyyəsinə çataraq yeni zirvəyə yüksəldi, sentyabr ayında isə aylıq rekordunu yenilədi

Bu gün, 16:44

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Bu gün, 15:59

Estoniya XİN rəhbəri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 15:39

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndə heyətlərinin işçi görüşü keçirilib

Bu gün, 15:38

İki vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Yaqub Eyyubova “İstiqlal” ordenini təqdim edib

Bu gün, 15:05

Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilib

Bu gün, 14:35

Ağdamın mərkəzi parkında ucaldılacaq “Fərhadın heykəli” hazırlanıb - FOTO

Bu gün, 14:32

İlham Əliyev Yaponiyanın yeni Baş nazirinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov Tbilisidə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə görüşüb

Bu gün, 14:08

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 14:01

Suraxanıda mənzil yanıb, bir nəfər ölüb

Bu gün, 13:59

Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Xankəndidə olublar

Bu gün, 13:46

Estoniya Azərbaycanda səfirlik açacaq

Bu gün, 13:39

DYP: Piyada vurulması hallarının əksəri keçidlərdən kənarda baş verir

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər