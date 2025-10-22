Tələsin və indi qoşulun! 100 000 nəfər Toyota Corolla və yüzlərlə bonus qazanmaq şansı əldə etdi
Bir ekosistemin elan etdiyi Bir Bonus lotereyasına artıq minlərlə iştirakçı qoşulub.
Bu lotereyada həm bonus qazananlar, həm də xərcləyənlər iştirak edirlər. Artıq 100 000 nəfər Birbonuslu Toyota Corolla avtomobili və yüzlərlə bonus qazanmağa daha yaxındır.
Lotereyaya necə qoşulum?–sualının cavabı isə çox sadədir. 15 noyabr 2025-ci il tarixinədək Birbonus.az saytında mobil nömrəsini yazaraq qeydiyyatdan keçən hər kəs lotereyada iştirak edə bilər. Aşağıdakı şərtlərə əməl etmək sizə lotereyada onlarla şans qazandırır:
· Kapital Bank/Birbank kartları ilə ən azı 5 AZN ödəniş – 1 şans
· m10 ilə ən azı 5 AZN ödəniş – 1 şans
· Bonus balansından 0.50 və yuxarı məbləğdə Bir Bonus xərcləmək – 1 şans
· Birmarket tətbiqində və saytında edilən ödənişlər – 10 şans
· Birmarket.az saytında və tətbiqində Bir Bonus xərcləmək – 10 şans
Ətraflı məlumat üçün: https://www.b-b.az/blprnb və ya *1001
Lotereyanın tirajı 16 dekabr 2025-ci il tarixində keçiriləcək. Qaliblər təsadüfi seçim əsasında Bir Bonus-un rəsmi sosial media hesablarında canlı yayımla müəyyən ediləcək.
Qeyd edək ki, Bir ekosistemin vahid loyallıq proqramı olan Bir Bonus – Birbank, m10, Birmarket və digər ekosistem brendləri ilə yanaşı minlərlə tərəfdaşda istifadəçilərə bonus qazanmaq və onları asanlıqla xərcləmək imkanı yaradır. Bir ekosistem müştəriləri Bir Bonus proqramına avtomatik olaraq qoşulur və bütün imkanlardan yararlanmaq şansı əldə edir. Bonusları BakıKart biletindən Trendyol sifarişinə, mobil balansdan Birmarket alış-verişinə qədər rahatlıqla istifadə etmək mümkündür.
Bir ekosistem ölkənin aparıcı brendləri olan Birbank, Birmarket, m10 və MilliÖn brendlərini bir çətir altında birləşdirir. Eyni zamanda ekosistem Trendyol Azərbaycan və BakıKart kimi strateji tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edərək həm təsir dairəsini genişləndirir, həm də müştəri təcrübəsini zənginləşdirir. Bu inteqrasiya sayəsində müştərilər partnyor şəbəkəsində və ictimai nəqliyyatda QR ödənişlərdən, Birmarket-də Birbank vasitəsilə kreditli alış-verişdən, Trendyol Azərbaycan-da Birbank taksit kartları ilə ödənişlərdən, vahid bonus proqramından və bir çox digər yenilikçi həllərdən faydalanırlar. Bütün bu imkanlar ekosistemin dörd əsas konsepti – Vahid giriş, Vahid bonus, Vahid ödəniş və Vahid kredit platforması üzərində qurularaq müştərilərə sürətli, rahat, sərfəli və təhlükəsiz xidmət təqdim edir.
