Şamil Rzayev ANAMA sədrinə I müavin təyin olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu, ANAMA-nın saytında struruktura edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq Sərəncamla Şamil Etibar oğlu Rzayev Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini təyin edilib.
Xatırladaq ki, Şamil Etibar oğlu Rzayev 2000-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyində (ANAMA) Planlaşdırma və Müqavilələr üzrə mütəxəssis, 2001-ci ildən 2025-ci ilədək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramında İnkişaf üzrə Baş müşavir vəzifəsində çalışıb. 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Minatəmizləmə sahəsində xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilib.