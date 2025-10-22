Taleh Kazımov: Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 81,5 mlrd. dollara bərabər olub
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 14,7% və ya 10,5 mlrd. artaraq bu il 81,5 mlrd. dollara bərabər olub.
1news.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov deyib.
O bildirib ki, AMB-nin valyuta ehtiyatları 11,31 mlrd. dollara çatıb.
“Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 37 ay mal və xidmətlərin maliyyələşməsinə kifayət edir, bu isə kifayət qədər yüksək göstəricidir”- AMB sədri əlavə edib.
