Taleh Kazımov: Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 81,5 mlrd. dollara bərabər olub

Qafar Ağayev11:16 - Bu gün
Taleh Kazımov: Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 81,5 mlrd. dollara bərabər olub

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 14,7% və ya 10,5 mlrd. artaraq bu il 81,5 mlrd. dollara bərabər olub.

1news.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov deyib.

O bildirib ki, AMB-nin valyuta ehtiyatları 11,31 mlrd. dollara çatıb.

“Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 37 ay mal və xidmətlərin maliyyələşməsinə kifayət edir, bu isə kifayət qədər yüksək göstəricidir”- AMB sədri əlavə edib.

