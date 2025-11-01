 Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi | 1news.az | Xəbərlər
Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi

12:23 - Bu gün
12:23 - Bu gün

Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, oktyabrın 31-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 5 avtomat silahı, 2 pulemyot, 2 tapança, 8 qumbara, 4009 trotil, 1 alışdırıcı, 13 tüfəng, 80 patron darağı, 9035 ədəd müxtəlif çaplı patron və 3 süngü bıçaq aşkar edərək götürüblər.

Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

