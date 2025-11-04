 Azercell-in dəstəyilə “YAŞAT” Fondu şəhid övladları üçün II İntellektual Marafonunu təşkil edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azercell-in dəstəyilə “YAŞAT” Fondu şəhid övladları üçün II İntellektual Marafonunu təşkil edib - FOTO

17:32 - Bu gün
Azercell-in dəstəyilə “YAŞAT” Fondu şəhid övladları üçün II İntellektual Marafonunu təşkil edib - FOTO

fər Gününün 5-ci ildönümü münasibətilə 50-yə yaxın şəhid övladı Qubada təlimlərə qatıldı.

1–3 noyabr 2025-ci il tarixlərində “YAŞAT” Fondunun təşkilatçılığı və “Azercell Telekom” MMC-nin dəstəyi ilə Quba şəhərində şəhid övladları üçün 2-ci İntellektual Marafon keçirilib.

Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin beş illiyinə həsr olunan bu təşəbbüs 16–23 yaş aralığındakı 50-yə yaxın şəhid övladını bir araya gətirib. Marafonun əsas məqsədi gənclərin intellektual və sosial bacarıqlarının inkişafına töhfə vermək, eləcə də onların arasında bilik və təcrübə mübadiləsini təşviq etmək olub.

Marafon çərçivəsində Azercell kibertəhlükəsizlik mövzusunda maarifləndirici təlim sessiyası keçirib. Şirkətin mütəxəssisləri gənclərlə rəqəmsal mühitdə təhlükəsiz davranış qaydaları, fərdi məlumatların qorunması və onlayn təhdidlərdən müdafiə yolları barədə biliklərini bölüşüblər. Bu təşəbbüs Azercell-in gənclər arasında rəqəmsal savadlılığın artırılması və təhlükəsiz internet mühitinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi silsilə sosial layihələrin davamı olub.

Marafon müddətində müxtəlif intellektual oyunlar, bilik yarışları və əyləncə proqramları təşkil olunub. Qaliblər və bütün iştirakçılar mükafat və hədiyyələrlə təltif edilib.

Reklam hüququnda

Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Prezidentin bu fikri elmə ideoloji və mənəvi ölçü gətirir” – Deputatdan ŞƏRH

Rəsmi

Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Əlillik dərəcəsinin verilməsindən “qazanc” əldə edən vəzifəli şəxslər ifşa edilib

Dövlət Xidmətində elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

Azercell-in dəstəyilə “YAŞAT” Fondu şəhid övladları üçün II İntellektual Marafonunu təşkil edib - FOTO

Balakəndə 17 yaşlı qızı oğurlayan dəstə üzvləri tutulublar

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi

iPhone 17 kontakt.az saytında - iPhone 17 vs iPhone 16 – hansı daha yaxşıdır?

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Son xəbərlər

Əlillik dərəcəsinin verilməsindən “qazanc” əldə edən vəzifəli şəxslər ifşa edilib

Bu gün, 17:48

Dövlət Xidmətində elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 17:44

Azercell-in dəstəyilə “YAŞAT” Fondu şəhid övladları üçün II İntellektual Marafonunu təşkil edib - FOTO

Bu gün, 17:32

Balakəndə 17 yaşlı qızı oğurlayan dəstə üzvləri tutulublar

Bu gün, 17:30

Bir ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

Bu gün, 17:28

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 17:16

“Prezidentin bu fikri elmə ideoloji və mənəvi ölçü gətirir” – Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 17:08

Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 16:59

Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 16:47

“Məhkəmə Ekspertizası” informasiya sistemi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:42

Azərbaycanla BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 16:37

Payız tətilindən sonra məktəblərdə ilk dərs gününün vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 16:12

Bakı metrosunun bütün stansiyalarında yeni ödəniş üsulunun tətbiqinə başlanılıb

Bu gün, 16:08

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 15:52

Parada görə bu marşrutların istiqaməti dəyişdirilir - SİYAHI

Bu gün, 15:26

Azərbaycan və Əlcəzair XİN başçıları əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:51

Mikayıl Cabbarov: Son 5 ildə devalvasiya ilə bağlı risklər görməmişik

Bu gün, 14:47

Kamaləddin Qafarov: “Elm strateji əhəmiyyətə malik sahədir”

Bu gün, 14:34

Maştağa qəsəbəsinin bəzi yerlərində işıq olmayacaq

Bu gün, 14:15

Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət mərkəzlərinin hesabat iclası keçirilir

Bu gün, 14:09
Bütün xəbərlər